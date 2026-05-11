Los Olivos: Vecinos capturan, golpean y queman motocicleta de ladrón que sustrajo celular a escolar

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hartos de la inseguridad ciudadana que flagela el país, un grupo de vecinos del distrito de Los Olivos decidieron tomar justicia propia contra un ladrón que arrebató el celular de un escolar. Lo redujeron, golpearon y ataron de manos así como de pies ante la indignación por el acto delictivo que cometió.

Toman justicia con sus propias manos contra delincuente

Este suceso se registró en la manzana E de la avenida Santa Elvira, en el mencionado distrito limeño, donde el sujeto identificado bajo las iniciales F.S.T., de 38 años, intentó despojar de su celular al adolescente de 16 años cuando este se dirigía a su institución educativa.

En ese sentido, tras escuchar los gritos de auxilio que realizó el menor de edad. los residentes de la zona reaccionaron de forma inmediata, salieron de sus domicilios y lograron intervenir al tipo, que llegó a bordo de un vehículo menor. Hay que mencionar que, la víctima empujó al facineroso, quien cayó al pavimento, quedando todo registrado por las cámaras de videovigilancia.

Al sentirse indignados, procedieron a golpear y a amarrar con cuerdas al agresor mientras se esperaba la llegada de personal de Serenazgo y la Policía Nacional del Perú. Además, durante este intervalo de tiempo, los habitantes del sector prendieron fuego a la motocicleta del hampón como represalia por el intento de robo.

Hay que mencionar que, minutos después agentes policiales y serenos se apersonaron al lugar de los hechos para mantener el control de esta situación a fin de evitar que esta escale a una tragedia mayor. Posteriormente, procedieron con la detención del sospechoso que finalmente fue derivado a la comisaría de Laura Caller.

Vecinos a favor de lo hecho contra el ladrón

Acerca de lo ocurrido, otros residentes de la zona se mostraron a favor de lo que se realizó en contra del malhechor debido a que se encuentran cansados de que los constantes robos cobran nuevas víctimas y que frente a esta problemática exista una inacción por parte de las autoridades.

"Ya estamos hartos de la delincuencia. A mí el año pasado me robaron por ahí, pero nadie me puede ayudar porque estaba solo. Y me han alegrado bastante porque si no trabaja, tiene dos manos, no trabaja. Me parece increíble que hayan hecho eso", manifestó uno de los vecinos a 24 horas.

Es así como, en la manzana E de la avenida Santa Elmira, en el distrito de Los Olivos, se registró un fortuito acontecimiento luego de que un ladrón despojó de su celular a un estudiante de 16 años. Ante dicha situación, los vecinos indignados atraparon al sujeto, lo golpearon y amarraron e inclusive incendiaron su motocicleta, ahora permanece en la comisaría.