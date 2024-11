Exministro José Elice cuestiona ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao: "No resuelve el problema"

29/11/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado martes 26 de noviembre, el gobierno de Dina Boluarte decidió ampliar por 45 días más el estado de emergencia declarado en diversos distritos de Lima y Callao. Esta medida se toma debido a la ola de sicariato y extorsión que vive el país y que viene afectando principalmente al gremio de transportes, emprendimientos y otros negocios locales.

Por ello, Exitosa conversó con el el exministro del Interior, José Elice, para conocer sus sensaciones por esta decisión que parece no haber dado el resultado esperado. Esto debido a que los asesinatos se siguen dando en la capital como el barbero que recientemente perdió la vida a manos de un sicario extranjero que intentaba robarle sus pertenencias.

No es una solución

El extitular del Mininter aseguró que ampliar el estado de emergencia no sirve de nada ya que es un hecho de excepción y no debe tomarse como una herramienta de solución. Eso sí, el exfuncionario del gobierno aseguró que a nivel local la medida podría ayudar a combatir la delincuencia, pero no a erradicarla.

"Los estados de emergencia son como pequeños periodos de dictadura dentro de una democracia, pero son admisibles. Nosotros tenemos dos, estado de emergencia y en estado de sitio. Nunca hemos usado el estado de sitio, pero casi que parte del país vive desde hace años en estado de emergencia y acaso hemos solucionado el problema, ha empeorado. El estado de emergencia aplicado a una zona como hemos visto, sirve, alivia, permite controlar, pero no resuelve el problema porque no puede ser eterno", precisó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el exministro del Interior, José Elice, cuestionó la medida de ampliar el estado de emergencia por otros 45 días argumentando que permite controlar pero "no resuelve el problema".



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺... pic.twitter.com/EwdbuxXiwB — Exitosa Noticias (@exitosape) November 30, 2024

Tiene que haber un plan

Elice dejó en claro que la única forma en que el estado de emergencia pueda funcionar a largo plazo, es tener un plan específico posterior a esta medida para poder garantizar que la delincuencia no vuelva a tomar posición en el país.

"Al estado de emergencia hay que añadirle algo, un plan. Cada región del país tiene su particularidad, por su dinámica económica, por su cultura, por su forma de ver las interacciones sociales, etc, y para cada uno hay que hacer un plan con objetivos y una vez que termine el periodo de emergencia hay que tener otro plan de sostenimiento", añadió.

De esta manera, el exministro del Interior, José Elice, criticó la ampliación del estado de emergencia por 45 días decretado por el gobierno de Dina Boluarte. El exfuncionario dejó en claro que esta no es una herramienta para poder erradicar la delincuencia en el país.