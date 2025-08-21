Precio del DÓLAR hoy en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este 21 de agosto del 2025?

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Estás pensando en comprar o vender dólar? Primero descubre cuál es la cotización y el tipo de cambio de esta divisa en la jornada de este jueves 21 de agosto en el mercado interbancario y en las principales casas de cambio y bancos del Perú.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Estar informado sobre el precio del dólar te ayuda a anticipar crisis o tomar decisiones más inteligentes para tu economía y ámbito financiero. En ese marco, te revelamos la información del tipo de cambio de esta moneda extranjera en nuestro país, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT):

Compra: S/3.527

S/3.527 Venta: S/3.539

Estos datos muestran una leve variación respecto a los precios revelados para el día de ayer, 20 de agosto, donde la compra del dólar era de S/3.531 y la venta correspondía a S/3.538. En caso desees mayor información, también puedes ingresar al portal del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio en el país.

Tipo de cambio del dólar en entidades bancarias

¿Por qué la variación del precio? Pues bien, recuerda que el valor del dólar en el Perú fluctúa debido a varios factores, como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU., la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política nacional. Todos estos elementos influyen en la confianza de los inversionistas y en el movimiento de capitales, lo que hace que el tipo de cambio suba o baje.

En ese sentido, lo ideal es que tengas en cuenta el tipo de cambio del dólar para este jueves, 21 de agosto, en los principales bancos en Perú:

BANCO COMPRA VENTA BCP 3.513 3.530 INTERBANK 3.480 3.575 BBVA 3.422 3.601 SCOTIABANK 3.501 3.543 BANCO DE LA NACIÓN 3.470 3.600 BANCO PICHINCHA 3.472 3.572

Entre otros datos, según el portal cuántoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle', es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.515 | Venta S/ 3.540

¿Dónde consultar el precio del dólar en Perú?

Antes de comprar o vender dólares, es recomendable consultar las siguientes entidades para evitar sorpresas y tomar decisiones informadas:

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): Informa sobre la evolución del tipo de cambio y políticas monetarias.

Banco de la Nación (BN).

Plataformas digitales y medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

Es así como este jueves, 21 de agosto, se reveló cuál es el comportamiento del dólar en el país, así como los precios de compra y venta. Los indicadores internos refuerzan un ambiente económico predecible.