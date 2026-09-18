Colegio Liceo Naval estará bajo el control del MINEDU tras grave denuncia: "Ya se ha emitido el decreto"

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Educación, José Antonio Chang, confirmó que el colegio Liceo Naval de San Borja pasará a estar bajo el control del Ministerio de Educación (Minedu), luego de que se denunciara un presunto caso de abuso sexual ocurrido en la institución educativa.

Ministro de Educación confirma medidas aplicadas

Como parte de su diálogo con Exitosa, el ministro de Educación, José Antonio Chang, confirmó que el colegio Liceo Naval estará bajo el control del Ministerio de Educación tras la denuncia de un presunto caso de abuso.

Por esta razón, ya fue emitido el decreto supremo que autoriza la reorganización del Liceo Naval y dispone que la institución quede bajo control del organismo del Estado.

"Nosotros vamos a actuar inmediatamente. Ya se emitió el decreto supremo que autoriza la reorganización y establece que este colegio pase a estar bajo el control del Ministerio de Educación", afirmó José Antonio Chang.

Asimismo, el titular del sector, señaló que se adoptarán medidas inmediatas frente a la situación y remarcó la necesidad de recuperar la autoridad dentro de las escuelas. Según explicó, los centros educativos deben garantizar condiciones adecuadas para que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades en un entorno seguro.

"Tenemos que actuar en el colegio, en la escuela y esto tiene un origen, la falta de autoridad que se ha perdido en las escuelas los últimos años. Creo que tenemos que volver a recuperar la autoridad del director y de los profesores. La escuela tiene que volver a ser un lugar seguro, donde los estudiantes se sientan seguros", sostuvo.

¿La medida se aplicaría a otros colegios?

Al ser consultado sobre si esta medida podría extenderse a otros colegios vinculados a la Policía, el Ejército o la Fuerza Aérea, el ministro precisó que la decisión responde específicamente al caso registrado en el Liceo Naval.

"Es puntual porque el caso se ha producido en esta escuela, pero eso no quita que tengamos que actuar mucho más prolijamente para atacar estos problemas. Este problema no es solo de esta escuela; ocurre en muchas escuelas del país. No podemos cerrar los ojos", detalló.

Sin embargo, advirtió que la problemática de la violencia escolar no se limita a una sola institución educativa y sostuvo que es necesario reforzar las acciones para enfrentar estos casos en todo el país.

Finalmente, las declaracines del ministro de Educación, confirma la medida tomada para el colegio Liceo Naval tras la grave denuncia por presunto abuso contra un estudiante.