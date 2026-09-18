Huaral: capturan a ocho presuntos integrantes de "Los Lobos" tras intensa balacera

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional capturó a ocho presuntos integrantes de la banda criminal "Los Lobos de Huaral" tras un enfrentamiento armado registrado en una casa de campo del centro poblado Los Naturales, en Huaral. Según el Mininter, el inmueble habría sido utilizado para coordinar actividades delictivas.

Operativo terminó en balacera

La intervención se realizó durante la noche, cuando los sospechosos se encontraban reunidos dentro del inmueble. De acuerdo con la información oficial, los agentes fueron recibidos con disparos de armas de corto y largo alcance, por lo que se produjo un enfrentamiento que se prolongó durante varios minutos.

Tras controlar la situación, los efectivos policiales detuvieron a seis personas que permanecían dentro de la propiedad. Durante la intervención también se incautaron armas de fuego, vehículos y presuntas sustancias ilícitas.

Detienen a presuntos cabecillas

La Policía continuó con el registro de los alrededores del inmueble y encontró ocultos entre plantaciones de palta a otros dos presuntos integrantes de la organización criminal.

Entre ellos se encuentra Luis Junior Ángeles Cornetero, alias "Black", un exagente de Inteligencia de la PNP en situación de retiro. También fue intervenida Rocío del Pilar Vásquez Aparicio, alias "Negra Rocío".

Investigan diversos delitos

Los ocho intervenidos fueron trasladados a la sede del Depincri Huaral, junto con los vehículos, armas y demás elementos incautados, para continuar con las diligencias correspondientes.

Según el Mininter, los detenidos son investigados por su presunta vinculación con extorsiones y otros hechos delictivos que habrían afectado a comerciantes y colectiveros de Huaral y Chancay.

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La Fiscalía determinará las responsabilidades que correspondan durante las investigaciones. La intervención permitió a la PNP poner bajo custodia a los ocho sospechosos y decomisar tres armas de fuego, cuatro vehículos y presuntas sustancias ilícitas, como parte de las diligencias contra "Los Lobos de Huaral".