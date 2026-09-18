Corte de AGUA el 19 de septiembre en distritos de Lima: zonas y horarios, según Sedapal

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua programado. Sedapal anunció qué distritos de Lima se verán afectados con la interrupción temporal del servicio el viernes 18 de septiembre, así como los horarios en que se ejecutará la medida.

Corte de agua en Lima: ¿Cuál es el motivo, según Sedapal?

Este viernes 18 de septiembre, diversos sectores de Lima Metropolitana tendrán una interrupción programada del servicio de agua potable debido a trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura.

En ese marco, Sedapal insta a sus usuarios a tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto del corte de agua que, como destaca en su comunicado, no será en un distrito en su totalidad, sino en urbanizaciones, manzanas, calles y asentamientos humanos en específico así como en horarios diferenciados dependiendo del tipo de intervención.

¿Qué distritos tendrán corte de agua?

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el viernes:

Ate

Áreas afectadas: A. H. Los Alisos de Amauta / P.S. Santa María / PS 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

A. H. Los Alisos de Amauta / P.S. Santa María / PS 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.

8:00 a. m. - 8:00 p. m. Áreas afectadas: A. H. Los Alisos de Amauta: Mzs. K1, K2, K3, K4, K5 / Mzs. V1, V2, V3 / Mzs. Y, Z / Mzs. A1, A2, A3 / Mzs. B1, B2 / Mzs. C1, D1, E1 / Mzs. F1, F2 / Mzs. H1, H2 / Mz. I / Mzs. J1, J2

A. H. Los Alisos de Amauta: Mzs. K1, K2, K3, K4, K5 / Mzs. V1, V2, V3 / Mzs. Y, Z / Mzs. A1, A2, A3 / Mzs. B1, B2 / Mzs. C1, D1, E1 / Mzs. F1, F2 / Mzs. H1, H2 / Mz. I / Mzs. J1, J2 Horario: 1:00 p. m. - 11:50 p. m.

Corte de agua

La Victoria

Áreas afectadas: A. H. Cerro San Cosme / Cuadrante: pasaje Carlos Bondy, calle Ayacucho, calle Atahualpa, jirón Gral. Ciurlizza, avenida Bauzate y Meza y todas las calles interiores a este cuadrante

A. H. Cerro San Cosme / pasaje Carlos Bondy, calle Ayacucho, calle Atahualpa, jirón Gral. Ciurlizza, avenida Bauzate y Meza y todas las calles interiores a este cuadrante Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.

Corte de agua

Independencia

Áreas afectadas: A. H. 5 de Abril / A. H. 12 de Febrero / A. H. 12 de Febrero II etapa Ampliación / A. H. 27 de Marzo Ampliación / A. H. 27 de Marzo / A. H. Leoncio Prado Ampliación / A. H. Leoncio Prado / A. H. Señor de los Milagros / A. H. Valle Cruz de Mayo / A. H. Valle Sagrado de los Incas II etapa / A. H. Valle Sagrado de los Incas III etapa / A. H. Valle Young / P. J. Carmen Alto / U. Pop. Tahuantinsuyo

A. H. 5 de Abril / A. H. 12 de Febrero / A. H. 12 de Febrero II etapa Ampliación / A. H. 27 de Marzo Ampliación / A. H. 27 de Marzo / A. H. Leoncio Prado Ampliación / A. H. Leoncio Prado / A. H. Señor de los Milagros / A. H. Valle Cruz de Mayo / A. H. Valle Sagrado de los Incas II etapa / A. H. Valle Sagrado de los Incas III etapa / A. H. Valle Young / P. J. Carmen Alto / U. Pop. Tahuantinsuyo Horario: 12:00 m. - 8:00 p. m.

Además, pone a disposición el número del Aquafono (01) 317-8000, una línea telefónica habilitada para que puedas consultar las dudas que tengas sobre las incidencias en tu suministro. Recuerda que el corte de agua no será en un distrito en su totalidad, sino en determinados asentamientos humanos, calles, urbanizaciones y jirones.

En ese sentido, ante el anuncio de que algunos hogares se verían afectados con la medida en determinados horarios, Sedapal insta a los vecinos a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del agua anticipado.