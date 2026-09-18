Ministerio de Educación alerta que se han registrado 50 mil denuncias por abusos y bullying en colegios

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Educación, José Antonio Chang, alertó que la plataforma SíseVe ha registrado cerca de 50 mil denuncias relacionadas con casos de violencia, abuso y bullying en instituciones educativas de todo el país durante los últimos dos años.

Ministro de Educación reporta que hay más de 50 mil denuncias de violencia escolar

Como parte de su diálogo con Exitosa, el ministro de Educación, José Antonio Chang, alertó que la plataforma SíseVe ha registrado alrededor de 50 mil denuncias por casos de abuso y bullying en instituciones educativas durante los dos últimos años.

Asimismo, el titular del sector explicó que, el sistema fue creado para que los estudiantes y la comunidad educativa puedan reportar situaciones que afecten la integridad de los escolares, tanto entre alumnos como en casos que involucren a docentes.

"Se creó una plataforma SíseVe, en la cual podían denunciar los estudiantes o, en general, cualquier acto de violencia, bullying que ellos consideraran dañino para su integridad", señaló Chang.

Según detalló, aproximadamente desde 2024 hasta la actualidad se han registrado alrededor de 50 mil denuncias a nivel nacional. De este total, unas 18 mil corresponden a casos de escolares, mientras que el resto involucra denuncias de alumnos contra profesores.

El ministro precisó que los reportes comprenden diferentes modalidades de violencia, entre ellas psicológica, física y sexual. Asimismo, mencionó que dentro de los casos reportados figuran situaciones como castigo físico, trato humillante, discriminación verbal, hostigamiento sexual, entre otros.

Plataforma contiene cifras

Chang cuestionó el alcance actual de la plataforma SíseVe y sostuvo que, pese a que permite registrar las denuncias, su función se concentra principalmente en realizar un seguimiento administrativo de los casos.

"Lo que pasa con esta plataforma SíseVe, lamentablemente, si bien fue creada para generar esta denuncia, solamente hace un seguimiento administrativo de por dónde va el proceso, pero no hay un acompañamiento a la escuela", afirmó.

El titular del Minedu sostuvo que, cuando se detecte un número creciente de reportes por acoso u otras formas de violencia dentro de una institución educativa, el ministerio debería intervenir directamente para brindar apoyo a la comunidad escolar.

"Nosotros creemos que hay que reorganizarlo de una manera más eficiente, donde veamos que hay un número creciente de denuncias de acoso u otro tipo de violencia, el Minedu tiene que intervenir a la escuela para darle apoyo, tutoría a los profesores", indicó.

Finalmente, el Ministerio de Educación, consideró que SíseVe actualmente funciona principalmente como una herramienta de estadística y seguimiento documentario, pero no necesariamente como un mecanismo que permita solucionar de manera directa los problemas de violencia.