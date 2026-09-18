Caso 'Los Pulpos': Fiscalía acusa a último detenido de alquilar vivienda y adquirir autos antes de la masacre en Trujillo

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Fiscalía presentó sus acusaciones contra Joyce Renato Bereche Maco, señalado como el último detenido vinculado a la organización criminal 'Los Pulpos' y presuntamente involucrado en el secuestro y la masacre registrada en Trujillo.

Audiencia por el caso 'Los Pulpos'

Durante la audiencia contra 'Jhonsson Pulpo' y otros investigados, el Ministerio Público expuso los elementos que vincularían a Joyce Bereche con la planificación y ejecución del secuestro. Según la Fiscalía, el detenido habría cumplido la función de operador logístico dentro de la estructura criminal.

La representante del Ministerio Público, Andrea Lavado, presentó un organigrama en el que se ubica a Bereche como uno de los integrantes encargados de facilitar la infraestructura y los recursos utilizados para concretar el hecho criminal.

"Al investigado Joyce Renato Bereche Macu a quien se le identifica con el alias de 'R', se le imputa ser integrante de esta organización criminal 'Los Pulpos' donde cumple la función de ser responsable logístico dentro de esta estructura", afirmó Andrea Lavado.

De acuerdo con la acusación fiscal, Bereche habría alquilado una vivienda meses antes del secuestro, inmueble que posteriormente habría sido acondicionado para ser utilizado como lugar de cautiverio de la víctima.

"El se ha encargado de alquilar la vivienda meses antes, durante la planificación de este secuestro y a su vez, acondicionar este inmueble alquilado para poder utilizarlo como cautiverio, también ha adquirido vehículos para el uso justamente de la captura que se hizo del señor Lara", precisó.

Asimismo, se le atribuye haber adquirido vehículos que habrían sido utilizados por los integrantes de la organización durante la captura de la víctima.

Audiencia fue suspendida por captura

La audiencia de prisión preventiva es dirigida por el juez Eduardo Medina, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema Especializado de Extorsión de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

El magistrado había decidido suspender una audiencia anterior luego de que las autoridades concretaran la captura de Joyce Bereche en Yurimaguas, situación que generó la necesidad de incorporar al nuevo investigado en el proceso y exponer los elementos que sustentan su presunta participación.

Con la presentación de la acusación contra Bereche, la Fiscalía busca que el Poder Judicial evalúe su situación junto con la de los demás investigados por el crimen ocurrido en Trujillo.

Finalmente, la audiencia continuará con la exposición de los argumentos del Ministerio Público y los implicados en la organización 'Los Pulpos' para que se determine su culpabilidad por la masacre en Trujillo