Caso Liceo Naval: padre de alumno implicado califica hecho como "un mal juego" y defiende inocencia de su hijo

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presunto caso de abuso que involucra a estudiantes del colegio Liceo Naval "Almirante Guise" continúa bajo investigación, mientras se conocen las versiones de los familiares de los adolescentes señalados en el caso.

El padre de uno de los alumnos implicados se pronunció sobre lo ocurrido y sostuvo que, de acuerdo con la versión que maneja, los adolescentes habrían comenzado un " juego" que terminó escalando hasta una situación que, según sus propias palabras, "no había que llegar".

El progenitor remarcó que los responsables de cualquier conducta ilícita deben asumir las consecuencias correspondientes, pero defendió la situación de su hijo y aseguró que este no participó ni presenció el hecho materia de investigación.

Padre sostiene que su hijo no presenció los hechos

Durante la entrevista, el padre explicó que los estudiantes son adolescentes de 16 y 17 años y que habían acudido previamente a un partido de fútbol. Según su versión, tras retornar del encuentro deportivo comenzaron a realizar un "juego" que posteriormente habría derivado en una situación de mayor gravedad.

"Estoy diciendo es que estos niños son unos deportistas que estaban yendo a un... bueno ok, adolescentes de 16 y 17 años. Se fueron a un partido de fútbol, regresaron y empezaron a hacer un juego, mal juego, indebido y llegaron a algo donde no había que llegar y los responsables tienen que pagar", declaró.

El padre fue consultado sobre qué le había contado su hijo acerca de lo ocurrido y si este había reconocido haber presenciado los hechos. Frente a ello, sostuvo de manera enfática que el adolescente no estuvo presente durante el presunto abuso.

"No ha visto nada. Y no está arrepentido de nada porque no ha hecho nada. Es más, el niño ha declarado que mi hijo es su amigo y se lleva bien con él", afirmó.

Con esta declaración, el progenitor buscó precisar que su hijo no habría tenido participación en lo ocurrido, y que su relación con el menor afectado habría sido de amistad.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | El padre de uno de los alumnos del colegio Liceo Naval implicados en el presunto caso de abuso se pronunció sobre lo ocurrido y señaló que, según su versión, los estudiantes habrían iniciado un "mal juego" que terminó en una situación que "no había que... pic.twitter.com/Ot8l5R83un — Exitosa Noticias (@exitosape) September 18, 2026

¿Dónde estaba el estudiante?

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la ubicación del adolescente en el momento en que se habrían producido los hechos. El padre explicó que su hijo se encontraba en la parte delantera del vehículo y que estaba ayudando a un compañero que había sufrido una lesión durante el partido de fútbol.

"En el asiento de adelante porque el arquero se había roto la nariz en el partido y mi hijo lo estaba atendiendo", sostuvo.

La versión del padre forma parte de las declaraciones conocidas públicamente alrededor del caso. La determinación de lo ocurrido y de las responsabilidades individuales corresponde a las autoridades competentes, que deberán evaluar los testimonios y demás elementos que formen parte de la investigación.

En ese contexto, la situación de cada uno de los estudiantes deberá ser determinada de manera individual, tomando en cuenta su eventual participación, conocimiento de los hechos y las pruebas que sean incorporadas al proceso.

El padre del estudiante defendió la inocencia de su hijo y aseguró que este no presenció ni participó en el presunto abuso ocurrido en el Liceo Naval. Mientras tanto, las autoridades deberán establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades que correspondan a partir de las investigaciones y elementos de prueba.