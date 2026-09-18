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Corte de LUZ este sábado 19 y domingo 20 de septiembre: conoce AQUÍ los horarios y distritos que se verán afectados

Un nuevo corte de luz programado para el sábado 19 y domingo 20 de septiembre afectará a diversos distritos de Lima y Callao. Conoce qué zonas se verán afectadas y en qué horario será la suspensión del servicio eléctrico.

Corte de luz el 19 y 20 de septiembre en Lima y Callao
Corte de luz el 19 y 20 de septiembre en Lima y Callao (Composición Exitosa)

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/09/2026

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La empresa Pluz Energía informa que habrá corte de luz en diversos distritos de Lima y el Callao el sábado 19 y domingo 20 de septiembre. En la siguiente nota conoce si tu zona está dentro del cronograma de la interrupción temporal del servicio eléctrico.

¿Cuál es la razón por la que no habrá luz en distritos de Lima y Callao?

Si tenías previsto realizar trabajo remoto el sábado 19 y domingo 20 de septiembre , ten en cuenta primero el aviso de Pluz Energía: se ejecutará una nueva restricción del servicio eléctrico en diversos sectores de la capital debido a trabajos de mantenimiento preventivo que tienen como objetivo garantizar la continuidad y seguridad del suministro, evitando averías futuras en la red.

Ante la alerta de que algunos distritos de Lima y Callao se quedarán sin electricidad de forma temporal, la entidad invocó a sus usuarios a tomar medidas previsionales para mediar el impacto del corte del servicio. De igual manera, pide la comprensión de la ciudadanía por los inconvenientes que se puedan presentar en sus hogares por el corte. 

Corte de luz en Lima y Callao: ¿qué distritos se verán afectados el sábado 19 de septiembre?

Para conocer a tiempo si tendrá un corte de servicio eléctrico en tu hogar este fin de semana puedes verificarlo en el siguiente enlace de Pluz Energía. Cabe señalar que, este corte de luz no será en la totalidad en cada distrito, sino que se concentrarán en determinados sectores, como por ejemplo urbanizaciones, calles o manzanas. A continuación te presentamos la lista oficial:

Zonas afectadas en La Perla

Desde las 9: 00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en el jirón Arica cuadras 5 y 6, el jirón Cahuide cuadras 11 y 12, la avenida Santa Rosa cuadras 4 y 5, el jirón Túpac Amaru cuadras 13.

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Zonas afectadas en Comas

Desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en la avenida José de la Torre Ugarte cuadra 4, la avenida Universitaria cuadras 14, 15, 16 , 17, 71, 72, 73, 74, la calle Antonio Raimondi cuadras 1 y 2, Asociación Trabajadores Municipales manzana Y, avenida Víctor Andrés Belaúnde Oeste cuadra 9, urbanización El Retablo segunda etapa manzanas A, B, D, E, F, G y H.

Zonas afectadas en Callao

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6: 00 p.m. en Asociación Vivienda Las Fresas manzanas A1, A, B, C, D, D1, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, Ñ, O, P, Q, R, S, Asociación de Propietarios 7 de agosto manzanas A, B, C, D, F, G, H, I, J, R, S, Asociación Los Lirios manzanas A, B,C, E, F, G, H, I, urbanización La Quilla manzanas D, E, F, J, Asentamiento Humano Nueva Esperanza manzana J.

Zonas afectadas en Lima Cercado

Desde las 12:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. en la avenida de la Emancipación cuadras 3 y 4, la avenida Tacna cuadra 4, jirón Cailloma cuadra 5, jirón Rufino Torrico cuadra 5.

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Zonas afectadas en Los Olivos

Desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en el Asentamiento Humano Los Olivos de Pro manzanas 

Corte de luz en Lima: ¿qué distrito se verá afectado el domingo 20 de septiembre?

Zonas afectadas en Comas

Desde las 8:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. en la calle Santa Ana exfundo Chacracerro zona B lote 89.

Así que ya lo saben ciudadanos luego de anunciarse que habrá corte de luz previsto para este sábado 19 y domingo 20 de septiembre, se recomienda revisar desde ya el cronograma de Pluz Energía para identificar qué distritos de Lima y Callao se verán afectados, así como los horarios en que se ejecutará la medida.

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