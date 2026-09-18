Ministerio del Interior intensifica control de armas y materiales peligrosos en 13 regiones del país

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior (Mininter), a través de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), intensificó los operativos de control y fiscalización de armas en 13 regiones del país para detectar irregularidades.

Mininter lidera operativos en 13 regiones del Perú

Las acciones lideradas por el Ministerio del Interior tenían como objetivo evitar que armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos sean utilizados fuera de las condiciones establecidas por ley y es aplicado para todo el país.

📢 El #Mininter intensificó el control de armas y materiales peligrosos: @SucamecPeru intervino en 13 regiones.



En los últimos días, la entidad adscrita al sector Interior retiró de circulación 100 armas de fuego y 604 municiones, decomisó 734 kilos de productos pirotécnicos e... pic.twitter.com/CRcweZx5Py — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) September 18, 2026

¿Cuáles fueron las regiones en las que se realizó el operativo de control y fiscalización de armas?

Las intervenciones se realizaron a empresas de seguridad privada, usuarios de armas de fuego y establecimientos vinculados con actividades que utilizan explosivos y productos pirotécnicos en las regiones de:

Áncash, Apurímac Arequipa Cajamarca Cusco Ica Junín La Libertad Lambayeque Loreto Piura Puno Ucayali

Resultados de la inspección en las 13 regiones del Perú

Tras este despliegue operado por las instituciones correspondientes, como resultado se encontró 100 armas de fuego y 604 municiones, además de decomisar 734 kilos de productos pirotécnicos e inmovilizar otros 450 kilos de explosivos.

Asimismo, durante las fiscalizaciones a usuarios particulares se identificaron armas vinculadas a licencias canceladas o vencidas, por lo que se procedió de acuerdo con las competencias de la entidad.

De manera paralela, la Sucamec trabajó junto con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Sunat para detectar talleres que operaban informalmente y materiales que eran trasladados de manera clandestina.

En ese sentido, el superintendente de la Sudamec, Eswin Manay, destacó que estas medidas tienen un carácter preventivo y buscan reducir los riesgos asociados al manejo irregular de materiales peligrosos.

"Estamos intensificando la fiscalización en todo el país para detectar oportunamente situaciones irregulares y evitar que armas, municiones, explosivos o productos pirotécnicos sean utilizados fuera de las condiciones establecidas por ley", señaló el representante.

Uno de los principales resultados se registró en Junín y Áncash, donde se decomisaron en conjunto 694 kilos de productos pirotécnicos. Mientras tanto, en Lambayeque fueron incautados otros 40 kilos durante una intervención a una empresa que pretendía trasladarlos como encomienda.

Finalmente, el trabajo conjunto entre el Ministerio del Interior y la Sucamec informó que continuará reforzando los controles en las diferentes regiones para impedir que armas y materiales peligrosos sean utilizados fuera del marco autorizado y fortalecer las acciones preventivas en materia de seguridad ciudadana.