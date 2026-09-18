Kevin Quevedo fue descongelado en Alianza Lima tras cuatro meses: Pablo Guede lo convocó ante ADT

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Después de cuatro meses de estar prácticamente borrado de las convocatorias de Alianza Lima, Kevin Quevedo respira, al fin, con más calma. Pablo Guede finalmente lo incluyó en la lista para enfrentar a ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, abriéndole nuevamente la puerta para volver a jugar con la camiseta blanquiazul.

Kevin Quevedo fue descongelado en Alianza

El último partido de Kevin Quevedo vistiendo la de Alianza Lima fue el 9 de mayo, cuando saltó al campo en el segundo tiempo frente a Sporting Cristal por el Apertura. Luego de ese duelo, el jugador quedó fuera de los llamados y empezó una congeladora bien larga sin el primer equipo.

La situación recién comenzó a moverse a finales de agosto. Luego de conversar con Pablo Guede y reconocer sus errores, el futbolista de 29 años ofreció disculpas tanto al entrenador como a sus compañeros y volvió a trabajar con el plantel principal.

Quevedo asumió el compromiso de mejorar algunos aspectos de su trabajo y empezó nuevamente a entrenar con el grupo. Eso sí, su regreso a las prácticas no significó que automáticamente volviera a las listas.

Guede todavía decidió dejarlo fuera para el partido contra Deportivo Garcilaso y tampoco lo consideró para el clásico ante Universitario, disputado el 12 de septiembre. Es decir, el atacante tuvo que seguir esperando su chance.

Ahora la historia cambió. Pablo Guede incluyó a Kevin Quevedo entre los convocados para recibir a ADT en Matute, por lo que el jugador vuelve a estar oficialmente a disposición del comando técnico.

Ojo, estar convocado no significa que Kevin Quevedo vaya a tener minutos sí o sí. La última palabra la tendrá Pablo Guede, quien decidirá si lo manda a la cancha durante el encuentro frente a ADT. Lo cierto es que el jugador vuelve a estar en la lista después de más de cuatro meses sin disputar un partido oficial.

¿Dónde ver Alianza Lima vs ADT?

Alianza Lima y ADT se verán las caras este viernes 18 de septiembre en la fecha 10 del Clausura 2026. El duelo arranca a las 8:00 p. m. en Matute.

El partido será transmitido en vivo por la señal de L1 Max, para que los hinchas puedan seguir todos los detalles del duelo.

Así, Kevin Quevedo fue finalmente descongelado en Alianza Lima y volvió a una convocatoria tras varios meses de ausencia. Pablo Guede lo convocó ante ADT, aunque todavía queda por saber si tendrá minutos con el cuadro blanquiazul.