Ministro Angello Tangherlini se reúne con transportistas de Lima y Callao para abordar casos de extorsión

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Angello Tangherlini Casal, se reunió con representantes de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao para abordar los problemas de seguridad que afectan al sector. Durante el encuentro, el gremio presentó alternativas para enfrentar las extorsiones.

Transportistas exponen efectos de las extorsiones en el servicio

Los representantes del gremio explicaron que las extorsiones afectan la disponibilidad de conductores y el funcionamiento de las unidades, además de ocasionar pérdidas económicas para las empresas. Estos problemas repercuten en las operaciones diarias del transporte público en Lima y Callao.

La inseguridad también representa una dificultad para mantener la continuidad del servicio que reciben los ciudadanos. Durante el encuentro con el titular del MTC, los representantes de las empresas expusieron las consecuencias que afrontan los trabajadores y operadores debido a las amenazas vinculadas con las extorsiones.

La reunión permitió recoger las propuestas del gremio para atender esta problemática. Entre los asuntos expuestos estuvieron las dificultades para mantener las unidades en funcionamiento, la disponibilidad de conductores y las pérdidas económicas que enfrentan las empresas.

Reunión sostenida

La problemática de las extorsiones contra transportistas se mantiene entre las preocupaciones del sector, debido a las amenazas que afectan a conductores y empresas. Ante ello, los representantes gremiales plantearon medidas relacionadas con los sistemas de pago y el control de las operaciones de los vehículos.

Proponen pagos sin contacto como alternativa a las cámaras

Entre las propuestas presentadas por la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao figura la incorporación de dispositivos de pago sin contacto en los buses, como alternativa a la compra de cámaras de seguridad. La iniciativa busca disminuir el manejo de dinero en efectivo durante los recorridos.

De acuerdo con lo expuesto por el gremio, reducir el uso de efectivo podría contribuir a disminuir la exposición de los conductores a las extorsiones. Además, la propuesta contempla facilitar el control de las operaciones y verificar el cumplimiento de las rutas del transporte público.

Reunión en el MTC.

En agosto de 2026, Héctor Vargas, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano planteó implementar pagos sin contacto y cuestionó la utilidad de las cámaras frente a las modalidades utilizadas por los extorsionadores.

Esta reunión encabezada por el ministro Tangherlini abordó las dificultades de seguridad que afectan al transporte público y las alternativas planteadas por el gremio. Entre ellas destacan los pagos sin contacto, una medida propuesta para reducir el manejo de efectivo y contribuir a enfrentar las extorsiones en Lima y Callao.