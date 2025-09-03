Extorsionan a colegio en Villa María del Triunfo: Madres exigen mayor seguridad tras amenazas

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Padres de familia del colegio Mundial, en Villa María del Triunfo, denunciaron que son víctimas de extorsiones y temen por la vida de sus menores hijos al recibir amenazas.

Alumnos no asisten a colegio

Desde el viernes 28 de agosto los alumnos del colegio Mundial, ubicado en la cuadra 2 del jirón José Olaya, vienen recibiendo clases virtuales debido a las amenazas que han llegado hasta el centro de estudios. Entre las amenazas, han recibido hasta un arreglo floral.

Ante ello, los tutores temen enviar a sus hijos hasta la institución por temor a su seguridad. Informaron que se presentó la denuncia correspondiente, sin embargo, pese a ello no sienten el reguardo necesario.

"Ella [la directora], ha hecho la denuncia ya, lo que corresponde. El día de ayer estuvo un patrullero rondando el colegio, pero ha sido por horas, entonces nosotros hemos exigido más seguridad. Y ella lo que ha hecho ahora es contratar a un policía para que esté permanentemente en el colegio", informó una de las madres de familia.

Un equipo de Exitosa acudió hasta el lugar y corroboraron que hay presencia policial en ambas sedes del centro educativo. Por ello, algunos algunos si están asistiendo, debido a una presión de parte de los profesores y directivos del colegio de continuar con las clases pese al peligro.

Los padres que han decidido no enviar a sus menores exigen conocer las medidas adopatadas por el colegio para mantener a salvo a los niños y ante ello, han hecho un llamado a las autoridades para que brinden mayor seguridad a los colegios que ahora también vienen siendo blanco de extorsión.

Colegios extorsionados en Lima

Según la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú (Anapri), hasta marzo más de 500 instituciones de la capital venían siendo blanco de las organizaciones criminales al ser extorsionadas.

A esta cifra preocupante se suman los casos de centros educativos público, que han sido blanco de atentados con armas de fuego, poniendo en riesgo la vida de los menores de edad y la plana docente.

Es por ello que, en tiempoos recientes, la virtualidad se ha vuelto una realidad en las clases de estas instituciones cuyas familias, en muchos casos, no tienen acceso a internet o a un dispositivo óptimo para conectarse, perjudicando el avance escolar de los niños.

Es en medio de este preocupante contexto que, los padres de familia del colegio Mundial, en Villa María del Triunfo, denunciaron ser víctimas de extorsión, sumandose a la lista de colegios privados y públicos víctimas de este delito.