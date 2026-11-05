Extranjeros intentaron sacar más de 3 mil tarántulas del Perú escondidas en medias dentro de sus maletas

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un insólito intento de sacar ilegalmente fauna silvestre del territorio peruano fue descubierto en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Más de 3 mil tarántulas fueron encontradas escondidas en las maletas de tres ciudadanos extranjeros que pretendían trasladarlas clandestinamente hacia Alemania. La intervención estuvo a cargo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), en coordinación con Aduanas.

Los intervenidos son dos ciudadanos alemanes y un ciudadano polaco, quienes se encontraban en el terminal aéreo a punto de embarcar cuando fueron identificados por las autoridades. Los arácnidos estaban acondicionados dentro de medias y distribuidos en tres maletas, en un intento por ocultarlos durante el traslado internacional.

La intervención fue posible gracias a una denuncia anónima recibida mediante la plataforma Alerta SERFOR. A partir de esta información, personal especializado realizó labores de inteligencia para identificar a los presuntos responsables y ejecutar el operativo antes de que abandonaran el país.

Tarántulas pertenecían a distintas especies y etapas de desarrollo

Cora Suárez, técnica en control forestal y de fauna silvestre de SERFOR y responsable del puesto de control estratégico del aeropuerto, explicó que los ejemplares encontrados no se encontraban en una sola etapa de crecimiento.

"Acondicionadas en medias dentro de tres maletas encontramos a las tarántulas en diferentes estadios, desde huevos, crías y adultos. Los traficantes hicieron una selección minuciosa para tener diferentes especies, incluso algunas aún no han sido descritas por la ciencia", señaló la especialista.

Entre los ejemplares identificados figura la especie Pamphobeteus antinous, conocida por su gran tamaño y considerada vulnerable dentro de la lista de especies de fauna silvestre amenazadas y legalmente protegidas en el Perú. También se encontraron ejemplares de los géneros Thrixopelma lagunas, Antikuna sp. y Avicularia sp., cuya identificación científica continúa en evaluación.

Según las primeras evaluaciones, los animales provendrían de regiones como Junín, Loreto, Cajamarca, Cusco y La Libertad. Las autoridades investigan si los arácnidos estaban destinados a colecciones privadas, investigaciones científicas o al comercio de mascotas exóticas.

¿Qué sanciones podrían recibir los extranjeros?

Tras el descubrimiento, los tres ciudadanos extranjeros fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú especializados en delitos ambientales. Además, el caso quedó bajo investigación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).

El tráfico ilegal de especies de fauna silvestre constituye un delito en el país. De acuerdo con el Código Penal, estas actividades pueden recibir penas de entre tres y cinco años de prisión, además de sanciones económicas. La condena puede agravarse cuando se encuentran involucradas especies protegidas por la legislación nacional.

Por el momento, los ejemplares incautados permanecerán bajo custodia mientras concluyen las evaluaciones y el proceso de identificación. Posteriormente, serán trasladados a un centro de cría autorizado para garantizar su resguardo.

Este operativo vuelve a poner en evidencia los riesgos del tráfico ilegal de fauna silvestre y la importancia de los controles en los terminales aéreos. La protección de estas especies resulta fundamental para conservar la biodiversidad peruana y evitar que animales extraídos de sus hábitats terminen comercializados ilegalmente fuera del país.