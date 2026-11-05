Tensión en Paraguay: titular del Congreso pide la destitución del presidente Santiago Peña

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Gran tensión existe en Praguay luego que el titular del Congreso, Basilio Núñez, solicite la destitución del presidente Santiago Peña, tras la crisis que se ha desatado en el país por la disolución de un banco privado ligado al mandatario.

Buscan la dimisión del presidente paraguayo Santiago Peña

Este jueves, 5 de noviembre, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el presidente del Parlamento de Paraguay reclamó la renuncia del jefe de Estado del citado país sudamericano o, de lo contrario, se optará por acompañar el juicio político, que fue impulsado desde la oposición a raíz del quiebre de Ueno Bank, entidad financiera vinculada al gobierno.

"Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados. Reclamamos la renuncia del Presidente Santiago Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas.

El Congreso debe intervenir con determinación cuando la patria lo demanda", escribió en un post.

Cabe mencionar que en la víspera, diputados opositores presentaron al Congreso un pedido de juicio de destitución contra el presidente y vicepresidente de Paraguay por la crisis que envuelve a uno de los mayores bancos del país y que ha conducido al congelamiento de los depósitos de alrededor de tres millones de personas.

Además, hoy la Cámara de Diputados de Paraguay atraerá el pedido de juicio político al presidente Peña y al vicepresidente Pedro Alliana, por el caso de la disolución de la institución bancaria Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay.

Como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados. Reclamamos la renuncia del Presidente Santiago Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas. El Congreso debe intervenir con determinación cuando la patria lo demanda November 5, 2026

La Fiscalía paraguaya incluye a Peña en investigación de Ueno Bank

Al cierre de esta nota se conoció que la Fiscalía paraguya incluyó al presidente Santiago Peña en la investigación por el escándalo financiero de Ueno Bank, de acuerdo a lo reportado por el medio paraguayo ABC.

URGENTE | 🔴 FISCALÍA DERIVA DENUNCIA CONTRA SANTIAGO PEÑA AL EQUIPO QUE INVESTIGA A UENO BANK 📌 El Ministerio Público asignó al mismo equipo fiscal que investiga a los directivos de Ueno Bank una denuncia penal presentada contra el presidente de la República, Santiago Peña Palacios. 📌 A partir de esta decisión, los cuatro fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción podrán evaluar una eventual inclusión del mandatario en la misma causa penal que se encuentra en curso. 📌 La derivación de la denuncia no implica, por sí sola, que el presidente haya sido imputado. Los investigadores deberán analizar los elementos de la presentación. Ampliamos en https://t.co/QhRvCFbNHb Lee también EE. UU.: Donald Trump no cree que demócratas le hagan un juicio político porque "destruiría" a ese partido November 5, 2026

Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, confirmó que esta denuncia penal presentada contra el mandatario fue derivada a la Unidad ESpecializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), de manera que sea indagado como un implicado más en esta pesquisa.

Gran tensión se ha suscitado en Paraguay luego de que el presidente del Congreso, Basilio Núñez, solicitara la destitución del presidente Santiago Peña, tras la crisis que atraviesa Ueno Bank, entidad financiera vinculada al Gobierno, que atraviesa un quiebre y que ha conducido al congelamiento de los depósitos de alrededor de tres millones de personas.