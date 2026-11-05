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Tras colapso bancario

Crisis en Paraguay: Santiago Peña renuncia a la Presidencia en medio del escándalo de Ueno Bank

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia al cargo este jueves, en medio de la crisis política y financiera desatada por el colapso bancario de Ueno Bank.

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 05/11/2026

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Santiago Peña renunció a la Presidencia de la República de Paraguay en medio de la crisis desatada por el colapso de Ueno Bank, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas. Su decisión se da en medio del juicio político que se debatía en la Cámara de Diputados.

Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay

Paraguay atraviesa una de las mayores crisis políticas de los últimos años. En la mañana de este jueves 5 de noviembre, Santiago Peña Palacios, a través de un video, anunció que presentó su renuncia a la Presidencia, luego de quedar en el centro de los cuestionamientos por el escándalo financiero de Ueno Bank, entidad que fue intervenida por las autoridades y cuya situación generó preocupación entre millones de usuarios.

En su mensaje a la población paraguaya, Peña Palacios explicó que tomó la decisión de poner fin a su mandato pensando en la estabilidad del país, la paz social y la necesidad de preservar las instituciones democráticas.

"Con el corazón puesto en el Paraguay y con la convicción de que nuestra república siempre debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia. (...) He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país (...) lo hago con absoluto respeto a la Constitución nacional y mecanismos institucionales y democráticos", expresó en un inicio.

Renuncia ante colapso del banco Ueno bank

 Asimismo, Santiago Peña ofreció disculpas a la población si en algún momento había fallado a la confianza depositada en su gobierno. 

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