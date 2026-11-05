Con Polo y Andrealli: la lista de convocados de la Selección Peruana para el amistoso frente a Bolivia

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana volverá a la acción durante una nueva Fecha FIFA, donde se disputará únicamente un solo encuentro que será ante su similar de Bolivia. En ese marco, el técnico Mano Menezes anunciará este jueves 5 de noviembre la lista de convocados que integrarán la delegación nacional.

Es la cuarta convocatoria del estratega brasileño desde que asumió el mando de la 'Bicolor'. El objetivo será continuar con la preparación del equipo de cara a sus próximos desafíos, entre ellos, el proceso rumbo al Mundial de 2030.

Lista de convocados de Perú

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció, a través de sus redes sociales y de una entrevista exclusiva difundida en su medio oficial, Bicolor+, la lista de los 26 futbolistas que estarán bajo las órdenes de Mano Menezes.

ARQUEROS:

Pedro Gallese (Deportivo Cali - Colombia)

Diego Romero (Universitario)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

DEFENSAS:

Alfonso Barco (Rijeka - Croacia)

Matías Lazo (FBC Melgar)

Fabio Grüber (Mainz 05 - Alemania)

Marcos López (Copenhague FC - Dinamarca)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Matías Zegarra (FBC Melgar)

Erick Noriega (Gremio - Brasil)

MEDIOCAMPISTAS:

Andy Polo (Universitario)

Jesús Pretell (Liga de Quito - Ecuador)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Oslimg Mora (Sport Boys)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Wilder Cartagena (Orlando City - Estados Unidos)

Francesco Andrealli (Como 1907 - Italia)

DELANTEROS:

Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva - Israel)

Bassco Soyer (Gil Vicente - Portugal)

Gianluca Lapadula (Universitario)

Johnny Vidales (FBC Melgar)

Maxloren Castro (Sporting Cristal)

Luis Iberico (Sporting Cristal)

Piero Magallanes (Sport Huancayo)

¿Quiénes son las novedades en la Bicolor?

Entre las principales novedades de la convocatoria destaca el regreso de Andy Polo. El carrilero de Universitario vuelve a la selección tras registrar un rendimiento destacado en las últimas jornadas del Torneo Clausura.

Asimismo, aparecen los nombres de Maxloren Castro y Luis Iberico, ambos jugadores de Sporting Cristal, quienes atraviesan un buen momento futbolístico y vienen siendo piezas importantes en el equipo celeste, que se mantiene en los primeros lugares de la tabla.

Otro nombre que destaca en la convocatoria es el de Erinson Ramírez, habilidoso extremo de Juan Pablo II, quien tendrá la oportunidad de demostrar sus condiciones y aportar su desequilibrio ofensivo a la Bicolor.

El primer llamado de Andrealli

Una de las novedades que más llama la atención es la convocatoria de Francesco Andrealli. El mediocampista italoperuano, de 19 años, pertenece al Como 1907 de Italia y tendrá la oportunidad de dar sus primeros pasos con la selección mayor, luego de haber tenido participación en la categoría Sub-20 de Perú.

Su llamado representa una apuesta por el talento joven y abre una nueva posibilidad para seguir ampliando las alternativas en el mediocampo de la Bicolor.

¿Dónde jugaremos ante Bolivia?

El amistoso internacional se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el barrio de Matute y casa de Alianza Lima en la Liga1. La Selección Peruana volverá a jugar en el recinto blanquiazul desde el pasado 22 de marzo de 2024, cuando venció 2-0 a Nicaragua en el debut de Jorge Fossati como entrenador.