Facultades legislativas: Gobierno aprueba tipificar el delito de tenencia ilegal compartida de armas de fuego

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de las facultades legislativas delegadas por el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo N.º 635 que tipifica de manera expresa la tenencia ilegal compartida de armas de fuego, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación.

Como se recuerda, desde el 15 de diciembre del 2025, el Gobierno está en la capacidad de legislar por 60 días en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.

📰 #NotaDePrensa I Como parte de las facultades delegadas para fortalecer la lucha contra la criminalidad, el Ejecutivo aprobó el decreto legislativo n.° 635 que tipifica de manera expresa la tenencia ilegal compartida de armas de fuego, municiones, accesorios o materiales... pic.twitter.com/8SHwteI0bl — Consejo de Ministros (@pcmperu) January 18, 2026

¿En qué consiste el decreto legislativo?

De acuerdo con lo revelado por la a Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en su última sesión aprobaron la norma que modifica el artículo 279-G del Código Penal, incorporando de forma la posibilidad de que la sanción alcance también a las personas que mantienen un dominio funcional conjunto y disponibilidad material de armas de fuego, municiones, accesorios.

Con esta modificación, el Ejecutivo refiere que "cierra vacíos legales generados por interpretaciones restrictivas" de la norma vigente y reconoce de manera expresa los supuestos de tenencia compartida empleados por organizaciones criminales.

Cabe señalar que, como de las principales estrategias planteadas por el Ejecutivo contra la inseguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, destaca también la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC) para enfrentar las extorsiones, sicariatos, secuestros y otras modalidades vinculadas a organizaciones criminales que atentan contra el transporte público y transporte de mercancías.

Amplían estado de emergencia

El Gobierno anunció esta sábado 17 de enero, la extensión del estado de emergencia, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada en Lima Metropolitana, la Provincia Constitucional del Callao, así como en las provincias de Tumbes y Zarumilla del departamento de Tumbes, y las provincias de Trujillo y Virú del departamento de La Libertad.

De acuerdo con lo mencionad por la administración de José Jerí Oré, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Durante la duración de la medida excepcional, se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Asimismo, se mantienen y refuerzan las medidas excepcionales en materia de seguridad e inteligencia vinculadas al control penitenciario, control territorial y la respuesta del sistema de justicia, así como otras acciones estratégicas orientadas a fortalecer la lucha contra la criminalidad.

Cabe precisar que, el actual estado de emergencia en Lima y Callao caduca el 21 de enero; en la región Tumbes, el 19 de enero; y La Libertad, el 20 de enero. En ese sentido, en las próximas horas debe publicarse en el Diario El Peruano, el decreto supremo que oficializa lo anunciado por el Ejecutivo para que entre en vigencia en los siguientes días.