Gobierno anuncia ampliación de estado de emergencia en Lima, Callao, La Libertad y Tumbes

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), informó la extensión del estado de emergencia, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada.

De acuerdo con lo informado en sus plataformas oficiales, el Gobierno amplía la medida de excepción por 30 días en Lima Metropolitana, la Provincia Constitucional del Callao, así como en las provincias de Tumbes y Zarumilla del departamento de Tumbes, y las provincias de Trujillo y Virú del departamento de La Libertad.

#PCMInforma | ¡Más acciones, más presencia del Estado! 🚨



📌 En Consejo de Ministros se aprobó la ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana, Tumbes y La Libertad, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y la... pic.twitter.com/EHcGj3Qurf — Consejo de Ministros (@pcmperu) January 17, 2026

PNP continuará con el apoyo de las FF. AA.

De acuerdo con lo mencionad por la administración de José Jerí Oré, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Durante la duración de la medida excepcional, se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Asimismo, se mantienen y refuerzan las medidas excepcionales en materia de seguridad e inteligencia vinculadas al control penitenciario, control territorial y la respuesta del sistema de justicia, así como otras acciones estratégicas orientadas a fortalecer la lucha contra la criminalidad.

Cabe precisar que, el actual estado de emergencia en Lima y Callao caduca el 21 de enero; en la región Tumbes, el 19 de enero; y La Libertad, el 20 de enero. En ese sentido, en las próximas horas debe publicarse en el Diario El Peruano, el decreto supremo que oficializa lo anunciado por el Ejecutivo para que entre en vigencia en los siguientes días.

Citan al ministro del Interior por estados de emergencia en Lima y Callao

Previo al paro de transporte del miércoles 14 de enero, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó citar al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, por la extensión de los estados de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, los cuales han sido decretados desde casi el inicio del gobierno del presidente Jerí; es decir, desde octubre último.

Cabe señalar que, según las resoluciones que enmarcan dichas medidas restrictivas, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su término, el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), informa al ministro del Interior sobre los resultados obtenidos durante el estado de emergencia, dicho informe es elevado a la Presidencia de la República, Congreso de la República y Poder Judicial, con las recomendaciones correspondientes.

Otro asunto que deberá informar el ministro del Interior ante el grupo de trabajo que preside el parlamentario Elvis Vergara, será la adquisición de una aeronave para la PNP, realizada en octubre del 2025.

A la espera de que pueda brindar sus descargos, el Gobierno anuncia la ampliación de la medida que busca salvaguardar la seguridad de los limeños, chalacos y peruanos del norte del país.