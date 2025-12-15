RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Oficializan delegación de facultades al Gobierno en seguridad ciudadana por 60 días

Este lunes 15 de diciembre, el Congreso oficializó la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en materia seguridad ciudadana, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.

Gobierno legislará en materia de seguridad ciudadana por 60 días. Mininter

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 15/12/2025

El Congreso de la República oficializó este lunes 15 de diciembre, el otorgamiento de facultades legislativas al Gobierno en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional, por un plazo de 60 días

A través de la publicación de la Ley N.º 32527, publicada en el Diario Oficial El Peruano, se aprueban 48 de las 58 solicitudes y submaterias formuladas por el Poder Ejecutivo en noviembre último, lo que representa el 84 % del total del pedido abordado. 

(Noticia en desarrollo...)

 

Temas relacionados Congreso facultades legislativas Gobierno José Jerí seguridad ciudadana

