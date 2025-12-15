Oficializan delegación de facultades al Gobierno en seguridad ciudadana por 60 días

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República oficializó este lunes 15 de diciembre, el otorgamiento de facultades legislativas al Gobierno en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional, por un plazo de 60 días.

A través de la publicación de la Ley N.º 32527, publicada en el Diario Oficial El Peruano, se aprueban 48 de las 58 solicitudes y submaterias formuladas por el Poder Ejecutivo en noviembre último, lo que representa el 84 % del total del pedido abordado.

(Noticia en desarrollo...)