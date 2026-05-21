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Falsas alertas del SISMATE: MTC confirma que "acceso no autorizado" difundió alarmas de sismo y tsunami

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que las falsas alertas de un terremoto de 8.7 y un tsunami se debieron a un acceso no autorizado al aplicativo.

SISMATE
SISMATE Foto: difusión

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 21/05/2026

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Cientos de peruanos reportaron la noche del pasado miércoles 20 de mayo que recibieron a través de sus celulares falsas alertas de sismos y riesgo de tsunami en el litoral peruano a través del aplicativo Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE). 

Horas después, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que los mensajes engañosos fueron enviados a la población debido a que ocurrió un "acceso no autorizado" al aplicativo de mensajería. El suceso generó alarma y confusión, debido a que las notificaciones referían a fines ajenos al objetivo del SISMATE.

MTC confirma acceso no autorizado al SISMATE

Según indicó el MTC mediante un comunicado compartido a través de sus redes sociales, el incidente ocurrió entre las 7:00 y 8:00 p.m. mediante el acceso a una cuenta del proveedor del sistema, el Consorcio Everbridge. Los mensajes en cuestión referían a un supuesto sismo de magnitud 8.7 y  un riesgo de tsunami.

La cartera ministerial informó que, tras conocerse los hechos, el proveedor "activó protocolos de respuesta y seguridad con el objetivo de identificar el origen y alcance del incidente". Asimismo, se dispuso a "adoptar medidas para proteger la integridad del sistema y prevenir vulnerabilidades futuras".

A raíz de estos notificaciones engañosas del sistema, el MTC indica que se vienen ejecutando acciones para esclarecer las circunstancias de esta acceso no autorizado. Finalmente, instó a la ciudadanía a "mantener la calma y mantenerse informado solo a través de los canales institucionales".

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"El MTC ha dispuesto que se ejecuten las acciones permanentes de monitoreo, contención y evaluación para esclarecer lo ocurrido, fortalecer las medidas de seguridad y determinar las responsabilidades a que hubiera lugar", se lee en el comunicado.

SISMATE no alerta sobre terremotos

El SISMATE es un canal de comunicación masivo gestionado por el MTC y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Su objetivo es enviar alertas informativas de emergencia a los celulares de los ciudadanos que se encuentren en una zona geográfica específica afectada por un peligro.

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Es preciso tener en cuenta que el SISMATE alerta sobre diversos tipos de emergencias o desastres naturales como lluvias intensas, desbordamiento de ríos o eventos relacionados con el Fenómeno El Niño. No obstante, no está diseñado para alertar sobre terremotos o sismos.

El aplicativo que alerta sobre movimientos telúricos es el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPE), un proyecto que emite alarmas sísmicas mediante sonido, voz y luces intermitentes para anticipar a la población.

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