Falsas alertas del SISMATE: MTC confirma que "acceso no autorizado" difundió alarmas de sismo y tsunami

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cientos de peruanos reportaron la noche del pasado miércoles 20 de mayo que recibieron a través de sus celulares falsas alertas de sismos y riesgo de tsunami en el litoral peruano a través del aplicativo Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE).

Horas después, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que los mensajes engañosos fueron enviados a la población debido a que ocurrió un "acceso no autorizado" al aplicativo de mensajería. El suceso generó alarma y confusión, debido a que las notificaciones referían a fines ajenos al objetivo del SISMATE.

MTC confirma acceso no autorizado al SISMATE

Según indicó el MTC mediante un comunicado compartido a través de sus redes sociales, el incidente ocurrió entre las 7:00 y 8:00 p.m. mediante el acceso a una cuenta del proveedor del sistema, el Consorcio Everbridge. Los mensajes en cuestión referían a un supuesto sismo de magnitud 8.7 y un riesgo de tsunami.

La cartera ministerial informó que, tras conocerse los hechos, el proveedor "activó protocolos de respuesta y seguridad con el objetivo de identificar el origen y alcance del incidente". Asimismo, se dispuso a "adoptar medidas para proteger la integridad del sistema y prevenir vulnerabilidades futuras".

A raíz de estos notificaciones engañosas del sistema, el MTC indica que se vienen ejecutando acciones para esclarecer las circunstancias de esta acceso no autorizado. Finalmente, instó a la ciudadanía a "mantener la calma y mantenerse informado solo a través de los canales institucionales".

"El MTC ha dispuesto que se ejecuten las acciones permanentes de monitoreo, contención y evaluación para esclarecer lo ocurrido, fortalecer las medidas de seguridad y determinar las responsabilidades a que hubiera lugar", se lee en el comunicado.

SISMATE no alerta sobre terremotos

El SISMATE es un canal de comunicación masivo gestionado por el MTC y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Su objetivo es enviar alertas informativas de emergencia a los celulares de los ciudadanos que se encuentren en una zona geográfica específica afectada por un peligro.

Es preciso tener en cuenta que el SISMATE alerta sobre diversos tipos de emergencias o desastres naturales como lluvias intensas, desbordamiento de ríos o eventos relacionados con el Fenómeno El Niño. No obstante, no está diseñado para alertar sobre terremotos o sismos .

El aplicativo que alerta sobre movimientos telúricos es el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPE), un proyecto que emite alarmas sísmicas mediante sonido, voz y luces intermitentes para anticipar a la población.