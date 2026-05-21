Vía Expresa: Intenso tráfico se registra en Paseo de los Héroes Navales por cierre temporal del acceso al zanjón

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde las 11 de la noche del miércoles 20 de mayo, el acceso a la Vía Expresa, en sentido al sur, fue cerrado temporalmente para realizar trabajos de construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima que unirá Ate y Callao en solo 45 minutos.

Se reporta intenso tráfico por cierre de acceso a la Vía Expresa

De acuerdo a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao y los concesionarios del Metro de Lima, la restricción tendrá una duración de 21 días donde se trabajará a doble turno para cumplir con el objetivo planteado.

Y como era de esperarse, esta medida viene generando un intenso tráfico en la vía paralela a la Alameda de los Héroes Navales para poder ingresar a la Vía Expresa con sentido al sur. Exitosa acudió hasta este punto álgido del Cercado de Lima donde decenas de conductores afirmaron que desconocían sobre este cierre temporal de 21 días.

Por ello, funcionarios de ATU reparten volantes con toda la información necesaria sobre los trabajos que realizarán y los desvíos que tendrán que tomar para continuar con su recorrido con total normalidad.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En el Cercado de Lima, el cierre del acceso a la Vía Expresa en Paseo de los Héroes Navales genera congestión vehicular en dirección al sur, debido a las obras de la Línea 2 del Metro.



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Esto implica que los ciudadanos sigan por los Héroes Navales, bordeen la Plaza Grau y luego ingresen al zanjón por la rampa ahí ubicada. Otra opción es continuar su recorrido y recién tomar la Vía Expresa en la bajada posterior a la avenida 28 de Julio.

Obras de la Línea 2 del Metro de Lima

Como se indica líneas más arriba, el cierre del acceso a la Vía Expresa por 21 días se da para que se continúe con la construcción de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima que estará ubicada en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y la avenida 9 de diciembre.

Además, partes de estos trabajos serán destinados para la edificación del túnel que unirá dicha estación con la Estación Central del Metropolitano que opera desde hace más de una década.

De acuerdo a la información difundida, esta conexión permitirá a miles de usuarios alternar entre ambos sistemas de transporte público sin ningún costo adicional. Además, les permitirá transportarse entre Lima Norte, Sur y Este en menor tiempo.

En resumen, se reporta un intenso tráfico en el Paseo de los Héroes Navales en el primer día del cierre temporal del acceso a la Vía Expresa con sentido al sur.