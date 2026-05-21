Precio del dólar HOY en Perú: Conoce el tipo de cambio para este jueves 21 de mayo

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar y su tipo de cambio oficial en Perú registra su mayor caída del mes de mayo, según el valor publicado por la Sunat. En esta nota te contamos su precio para la compra y venta en la jornada de hoy, jueves 21, para que así tomes decisiones más informadas y evites gastos en tu bolsillo.

Precio del dólar: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio HOY, 21 de mayo?

Tras haberse confirmado a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como los dos contendientes que disputarán la segunda vuelta electoral, el clima político sigue generando expectativa tanto en los inversionistas como en los ciudadanos en general.

Si te encuentras en este último grupo, estar al tanto de su cotización es fundamental para tomar decisiones informadas sobre tu economía personal. Ya sea que necesites realizar pagos de deudas, compras de productos importados o simplemente organizar tus ahorros, conocer el valor de la divisa te permite proteger mejor tu dinero.

En ese sentido, se recomienda revisar siempre tipo de cambio oficial del dólar publicado a diario por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), entidad que toma como referencia el valor fijado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

Esta cifra es clave, ya que sirve de base para diversos trámites aduaneros y el cumplimiento de obligaciones tributarias en el país. A continuación, te revelamos su valor para la jornada de este jueves 21 de mayo.

Precio del dólar paralelo HOY

Además de la cotización oficial que publica la SUNAT, muchas personas recurren al mercado paralelo, donde el precio puede variar ligeramente debido a la oferta y demanda en casas de cambio físicas y plataformas digitales independientes.

Según la información proporcionada por el portal especializado cuantoestaeldolar.pe, para la jornada de hoy este mercado el dólar paralelo presenta una cotización de S/ 3.400 para la compra y S/ 3.430 para la venta.

Es importante tener en cuenta que, a diferencia del tipo de cambio oficial, estos valores pueden fluctuar con mayor rapidez a lo largo del día según la intensidad de las operaciones en las calles o plataformas virtuales.

Si estás pensando en realizar un cambio, comparar esta tasa con la referencia de la SUNAT te ayudará a elegir la opción más conveniente para tu bolsillo, siempre asegurándote de operar en establecimientos formales o plataformas digitales debidamente registradas.

En conclusión, el precio del dólar y su tipo de cambio en Perú registran una tendencia a la baja para esta fecha, 21 de mayo.