JNE emite ALERTA por uso indebido de IDENTIDAD de la gerente general de la organización

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones lanzó una alerta pública a través de sus canales oficiales tras detectar casos de suplantación de identidad que atentarían contra la gerente general, Gina Magaly Salazar Lozano.

A través de sus redes sociales oficiales, el organismo electoral exhortó a la ciudadanía y autoridades a no dejarse engañar por comunicaciones fraudulentas realizadas mediante llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería.

Aclaración en redes sociales por suplantación de identidad

Según informó el Jurado Nacional de Elecciones mediante una publicación en las redes sociales, personas inescrupulosas estarían utilizando el nombre de la autoridad para intentar obtener beneficios económicos y realizar coordinaciones irregulares vinculadas a procesos de suspensión y vacancia.

"Alertamos a la ciudadanía que están suplantando la identidad de la gerente general del JNE", señala el mensaje compartido en redes sociales, donde también se pide denunciar cualquier contacto irregular ante las autoridades competentes.

#JNEFactChecking | Alertamos a la ciudadanía que están suplantando la identidad de la gerente general del JNE, Gina Magaly Salazar Lozano.

El JNE exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier contacto irregular ante las autoridades competentes.

¡No te dejes engañar! pic.twitter.com/u4Q47gJJ5S — JNE Perú (@JNE_Peru) May 20, 2026

Dicho comunicado de la institución electoral hace énfasis en que las autoridades municipales y regionales no crean en personas que estarían suplantando la identidad de la gerente general.

"Se advierte, en especial, a autoridades municipales y regionales a no dejarse sorprender por personas inescrupulosas que alegan falsamente tratar asuntos relacionados a procesos de suspensión y vacancia, tomando el nombre de directivos del organismo electoral"

En el comunicado difundido bajo el hashtag #JNEFactChecking, la institución remarcó que los funcionarios del organismo no contactan a autoridades, abogados ni terceros para tratar asuntos jurisdiccionales fuera de los canales oficiales. Por lo tanto, ignoraran cualquier comunicación que se diera por otro medio.

Además, recordó que sus actuaciones se rigen bajo principios de neutralidad, independencia y transparencia establecidos en la Constitución y las normas electorales vigentes en la actualidad.

¿Qué recomiendó el JNE ante posibles hechos?

Ante esta serie de eventos, el organismo instó a verificar siempre la autenticidad de cualquier comunicación a través de los canales oficiales de la institución y denunciar inmediatamente cualquier intento de fraude o extorsión.

La alerta se produce en medio de un contexto político complicado, donde aumentan las comunicaciones falsas relacionadas con procesos electorales y administrativos.

El JNE reiteró que ninguna coordinación oficial se realiza mediante mensajes informales o contactos personales y pidió a la población mantenerse alerta frente a posibles estafas digitales que utilizan el nombre de funcionarios públicos para engañar a ciudadanos y autoridades.

Finalmente, la oportuna comunicación del JNE mediante sus cuentas oficiales, permite que los usuarios puedan identificar el accionar de personas malintencionadas.