Martín Pérez Guedes rechaza críticas por gol fallado ante Nacional: "Siempre se miran los errores"

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario estuvo cerca de traerse una victoria de Uruguay durante su enfrentamiento ante Nacional por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los hinchas se quedaron más que insatisfechos con el resultado, especialmente con la jugada que se dio en los minutos finales protagonizada por Martín Pérez Guedes.

Rechaza crítica y resalta lo positivo

Al minuto 94, el criticado delantero Sekou Gassama bajó un balón en posición de ataque y luego habilitó de la mejor manera al volante crema quien llegaba completamente solo contra el arco rival. Sin embargo, cuando todos esperaban un fuerte disparo, el argentino pifió su disparo haciendo que la pelota termine en los pies de la defensa contraria.

Tras el final del partido, Martín Pérez Guedes conversó con L1 Max y se refirió a este sonada jugada que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. En primer lugar, el futbolista crema resaltó lo hecho por sus compañeros durante el encuentro ante Nacional y hasta aseguró que hicieron un partido destacado.

"Me siento bien, hicimos un partido notable, estoy acostumbrado a que se miren los errores y no lo bueno que hicimos. El equipo hizo un esfuerzo enorme. Dimos una buena imagen en un partido complicado, con un rival complicado. Tuvimos para ganarlo, pero creo que en general hicimos un gran partido", indicó.

🗣️ Declaraciones de Martín Pérez-Guedes



"Estoy acostumbrado a que se miren los errores, el equipo hizo un gran partido, siempre me quedo con lo bueno, por la inercia de seguir corriendo me tocó estar en ese momento" #L1RADIO pic.twitter.com/DUrK4tVPRF — L1MAX (@L1MAX_) May 21, 2026

Seguidamente, el tricampeón de la Liga 1 dejó en claro que está acostumbrado a que los hinchas se queden con los errores y no con el buen partido que hicieron en condición de visitante. Por ello, señaló estar tranquilo por el rendimiento que mostró ante los charrúas.

"Siempre me quedo con lo bueno, cuando te reconocen por el buen partido que hiciste, me quedo con eso. Siempre se miran los errores. Los futbolistas convivimos con eso, pero nada. Me quedo contento por el esfuerzo que hizo el grupo", añadió.

No tomó la mejor decisión

Sin embargo, casi al finalizar el diálogo con L1 Max, el volante reconoció que el defectuoso disparo que realizó fue producto del cansancio ya que había sido un partido con bastante intensidad el que jugaron en el Parque Central.

¡INCREÍBLE LO QUE ERRÓ PÉREZ GUEDES! Asistencia de Gassama y la perdió el volante.



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"A veces por la inercia quieres seguir corriendo. Por ahí no tomé la mejor decisión, por el cansancio, había sido un partido intenso, pero estamos contento por el empate y ahora dependemos de nosotros mismos. Hay que ir paso a paso", finalizó.

En resumen, Martín Pérez rechazó las críticas asegurando que Universitario hizo un buen partido ante Nacional en Montevideo y señaló que el gol que falló fue producto del cansancio.