INDECI responde por "alerta" del SISMATE que anunciaba un sismo de magnitud 8.7: "Es falsa"

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A más de 24 horas del sismo de magnitud 6.1, con epicentro en la región Ica, y la preocupación latente de la ciudadanía por réplicas de igual o mayor intensidad, usuarios reportaron esta noche la recepción de un mensaje que advierte un movimiento telúrico de 8.7 grados, seguido de un tsunami.

La llegada de este aviso se viralizó inmediatamente en redes sociales, ante la posibilidad de que en breve pueda ocurrir una emergencia de grandes proporciones en el país; no obstante, con el pasar de los minutos se confirmó que el grupo de hackers Deface Perú es responsable de tal anuncio falso.

🚨Prueba del SISMATE (SIStema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia) en algunos celulares en algunas provincias de la región de Ica y Lima. ¿Lo registró también usted? pic.twitter.com/oELCdclRyR — ASISMET (@Asismet_IF) May 21, 2026

INDECI se pronuncia tras "alerta" que generó pánico en la población

Con la finalidad de transmitir tranquilidad a la población que en un principio se mostró en pánico por recibir el "mensaje" del SISMATE, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emitió un comunicado la noche del miércoles 20 de mayo, a fin de descartar la ocurrencia de ambos fenómenos naturales.

"El INDECI informa a la población que la alerta difundida en algunos celulares sobre un supuesto sismo de magnitud 8.7 y peligro inminente de tsunami en el litoral peruano es falsa. Se recuerda a la ciudadanía que los sismos no se pueden predecir", señala su pronunciamiento.

Del mismo modo, indican que el SISMATE no se utiliza para advertir este tipo de eventos antes de que ocurran; además, exhortan a la ciudadanía a mantener la calma y evitar compartir "información no verificada".

Es importante mencionar que, el SISMATE es una herramienta tecnológica para la difusión de mensajería de alerta temprana para la gestión contra riesgos de desastres, la cual está destinada a la población de un área determinada, a través de la emisión a los teléfonos celulares.

¿Qué es el Combo de la Supervivencia?

De acuerdo con el INDECI, el Combo de la Supervivencia está conformado por la mochila para emergencias y la caja de reserva, las cuales deben contener provisiones básicas para que las familias afronten los primeros días de una emergencia, como un sismo o terremoto.

Es importante precisar que, la mochila de emergencia contiene artículos indispensables para que las personas puedan sobrevivir las primeras 24 horas después del suceso. En ese sentido, lo recomendable es una mochila por cada dos personas .

Por su parte, la caja de reserva lleva consigo artículos necesarios para que una familia pueda vivir del segundo al cuarto día de la emergencia , y su implementación debe estar diseñada para todos los miembros del hogar.

Teniendo en cuenta lo señalado por la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, la mochila de emergencias debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Del mismo modo, la caja de reserva está compuesta por un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, botellas de agua, chocolate en barra, una manta polar, ropa, papel higiénico, linterna, radio, silbato, platos, alimentos para mascotas y dinero en monedas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como, permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.