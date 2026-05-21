Reconocida actriz pierde la vida de manera inesperada mientras grababa una serie: Colegas lloran su muerte

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una dolorosa noticia ha conmocionado a la industria del entretenimiento luego de que se confirmara que una reconocida actriz perdió la vida de manera inesperada cuando se encontraba grabando una serie. La joven artista se perfilaba como una de las figuras más prometedoras del cine y televisión.

Joven actriz fallece de manera trágica durante rodaje de serie

Recientemente se dio a conocer el fallecimiento de la joven intérprete escénica germano-austríaca Luna Jordan, a través de un comunicado oficial difundido el último lunes por Players, agencia que la representaba. En dicho escrito, se lamenta su intempestivo deceso y se solicita respeto por la privacidad de la familia.

En este pronunciamiento se especifica que la artista murió de forma repentina el pasado 13 de mayo cuando se encontraba participando del rodaje de la producción de la esperada serie titulada 'Hamburg Days', la cual retrata los años formativos de The Beatles en Alemania, a principios de la década de 1960.

Hay que mencionar que, la confirmación del desafortunado suceso arrojó luz sobre la misteriosa suspensión de las grabaciones, la cual se anunció apenas horas después de que se revelara la pérdida de la actriz.

Luna Jordan, de tan solo 24 años, personificaba a Astrid KIrccherr, la icónica fotógrafa alemana que fue pieza clave en la evolución estética, estilo y la historia del cuarteto de Liverpool. Su partida a la eternidad ha calado profundo en familiares y colegas forzando a la cancelación de la filmación de la producción en señal de duelo.

Por su parte, los productores de la serie se mostraron "profundamente conmocionados y devastados". Además describieron a la intérprete como "una joven excepcionalmente talentosa" y "un pilar luminoso en el equipo".

Luna Jordan, joven actriz de 24 años que perdió la vida

¿Quién era Luna Jordan?

Luna Jordan nació en Berlín en noviembre de 2001 en el seno de una familia ligada al arte. Su madre es la actriz austríaca Betina Ratschew, desde pequeña asimiló los escenarios y desde la adolescencia comenzó a actuar con regularidad consolidando rápidamente una carrera ascendente.

Fue así que su talento fue premiado con el prestigioso Premio del Cine Austríaco a la Mejor Actriz de Reparto por su destacado papel en el drama cinematográfico 'Fox in a hole', su versatilidad y magnetismo frente a las cámaras resaltaban.

Una noticia irreparable ha sacudido el mundo del entretenimiento tras conocerse que la joven actriz germano-austríaca, Luna Jordan, perdió la vida de forma intempestiva cuando se encontraba en pleno rodaje de la serie 'Hamburg Days', producción ambientada en la estadía en Alemania de la famosa banda The Beatles. Hasta el momento no se ha especificado la causa de su muerte.