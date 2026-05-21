San Borja: Repartidor de delivery muere tras ser atropellado por una combi informal en la av. Primavera

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un repartidor de delivery perdió la vida durante la madrugada tras verse involucrado en un accidente de tránsito con una combi informal en el distrito de San Borja. El hecho ocurrió en la cuadra 7 de la avenida Primavera y viene siendo investigado por la Policía Nacional, que ya realiza las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del fatal choque.

Repartidor de delivery muere atropellado

De acuerdo con información policial, la combi cubría la ruta desde la provincia constitucional del Callao hasta el distrito de Surco y se desplazaba presuntamente a excesiva velocidad en dirección de este a oeste. Según las primeras investigaciones, el vehículo infringió las reglas de tránsito al cruzar el semáforo cuando este se encontraba en luz ámbar.

En ese momento, el conductor de la combi no se habría percatado de la presencia de la motocicleta, que se encontraba en la berma central intentando cruzar en sentido contrario hacia la avenida Velasco Astete. Esta situación originó el impacto contra la parte del parabrisas de la cúster, provocando que el motociclista terminara tendido sobre el pavimento.

La víctima fue identificada como Humberto Lamadrid, ciudadano de nacionalidad venezolana que trabajaba realizando entregas por delivery. Tras conocerse el accidente, varios de sus compañeros de trabajo llegaron hasta el lugar y señalaron que había llegado al Perú hace aproximadamente un año con el objetivo de reunir dinero para solventar los gastos de sus dos menores hijos.

Investigan el accidente

Sus familiares permanecen en Venezuela, país al que enviaba parte de sus ingresos obtenidos como repartidor. La muerte del trabajador ha generado consternación entre las personas que lo conocían, mientras las autoridades continúan recopilando información para determinar las responsabilidades correspondientes en este accidente de tránsito registrado durante la madrugada.

🔴🔵San Borja: Repartidor de delivery muere tras ser atropellado por una combi informal en la av. Primavera



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Durante las diligencias, efectivos de la Policía Nacional detuvieron al conductor de la combi, quien fue trasladado a la comisaría de Chacarilla. Las investigaciones continuarán conforme a ley y las cámaras de seguridad instaladas a lo largo de la avenida serán fundamentales para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las causas exactas de esta tragedia.

No cabe duda que este nuevo accidente vuelve a poner en debate la informalidad del transporte público y los riesgos que enfrentan diariamente los trabajadores de delivery en las calles de Lima. La presunta imprudencia al volante y el exceso de velocidad continúan siendo factores frecuentes en tragedias de tránsito. Mientras avanzan las investigaciones, la muerte de Humberto Lamadrid deja en evidencia la vulnerabilidad de quienes trabajan largas jornadas para sostener económicamente a sus familias.