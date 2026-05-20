Perú en emergencia sanitaria: Brote de sarampión suma más de 300 casos con la mayoría en Puno

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú enfrenta un brote alarmante de sarampión con 301 casos confirmados, la mayoría en la región Puno, lo que llevó al Ministerio de Salud a declarar emergencia sanitaria en 13 regiones.

La infectóloga Natalia Vargas alertó que la propagación responde a la caída en la confianza hacia las vacunas tras la pandemia del Covid-19, sumada al impacto de los movimientos antivacunas y la alta movilidad poblacional en zonas fronterizas.

El epicentro en Puno

La región altiplánica concentra la gran mayoría de contagios, con transmisión local activa en distritos como Juliaca y San Miguel. La cercanía con Bolivia, país que también registra brotes, ha incrementado la vulnerabilidad.

Vargas precisó que en Puno se viene realizando una campaña vacunación masiva con dosis adicional para personas de hasta 29 años, independientemente de si recibieron la vacuna previamente.

Asimismo, señaló que en Lima se han identificado contagios importados, es decir, pacientes que adquirieron la enfermedad en el extranjero y presentaron síntomas en el país. En Moquegua también se reportó un caso importado, posiblemente vinculado a la movilidad con Puno.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, la Dra. Natalia Vargas, infectóloga del Minsa, alertó sobre el incremento de casos de sarampión en el país, señalando que ya se han confirmado 301 contagios, principalmente en la región Puno.



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Factores que impulsan el brote

Movimientos antivacunas : campañas de desinformación han debilitado la confianza en la inmunización.

: campañas de desinformación han debilitado la confianza en la inmunización. Impacto del Covid-19 : la llegada de la pandemia afectó la percepción sobre las vacunas, trasladando la desconfianza hacia otras coberturas.

: la llegada de la pandemia afectó la percepción sobre las vacunas, trasladando la desconfianza hacia otras coberturas. Turismo y tránsito fronterizo: la movilidad internacional facilita la transmisión entre peruanos y extranjeros.

Medidas oficiales

Vargas informó que el Minsa emitió un decreto supremo que declara la emergencia sanitaria y ordena medidas inmediatas que incluyen vacunación de barrido en niños y adolescentes, la dosis adicional hasta los 29 años en Puno, como medida extraordinaria, el refuerzo de brigadas sanitarias y campañas de sensibilización para contrarrestar la desinformación antivacunas.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, la Dra. Natalia Vargas, infectóloga del Minsa, alertó sobre la situación del sarampión en el país e informó que en Puno se viene realizando una vacunación masiva con dosis adicional para personas de hasta 29 años.



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La doctora Vargas recordó que la inmunización contra el sarampión consta de dos dosis: la primera a los 12 meses y la segunda a los 18 meses. Sin embargo, la baja cobertura en los últimos años ha dejado a miles de niños y jóvenes expuestos.

El brote de sarampión en el Perú es un llamado de atención contundente: las enfermedades prevenibles pueden regresar si se descuida la vacunación. Con más de 300 casos confirmados y transmisión local en Puno, el país enfrenta un desafío sanitario que exige acción inmediata.

La combinación de antivacunas, desinformación post-Covid y brechas de inmunización ha creado el escenario perfecto para la expansión del virus. La emergencia sanitaria busca contener la propagación, pero la verdadera batalla se libra en la conciencia ciudadana: vacunarse es la única forma de frenar el avance de una enfermedad que puede ser mortal.