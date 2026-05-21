Jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas: "Estamos comprometidos a que esta segunda vuelta sea la mejor"

Segunda vuelta electoral
21/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 21/05/2026
La Cancillería recibió el material electoral que será distribuido a más de 63 países donde los peruanos residentes en el extranjero participarán en la segunda vuelta electoral programada para el próximo 7 de junio.
Durante la actividad participaron el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo; y el vicecanciller y secretario general de Relaciones Exteriores, embajador Eric Anderson.
"Estamos comprometidos a que esta segunda vuelta sea la mejor y que se demuestre que sí sabemos hacer las cosas", indicó el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas.
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