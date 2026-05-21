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Segunda vuelta electoral

Jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas: "Estamos comprometidos a que esta segunda vuelta sea la mejor"

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, indicó que su institución está comprometida en llevar a cabo un desarrollo correcto de la segunda vuelta. "Que se demuestre que sí sabemos hacer las cosas", comentó.

Cancillería recibe material electoral
Cancillería recibe material electoral Andina

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 21/05/2026

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La Cancillería recibió el material electoral que será distribuido a más de 63 países donde los peruanos residentes en el extranjero participarán en la segunda vuelta electoral programada para el próximo 7 de junio.

Durante la actividad participaron el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo; y el vicecanciller y secretario general de Relaciones Exteriores, embajador Eric Anderson.

"Estamos comprometidos a que esta segunda vuelta sea la mejor y que se demuestre que sí sabemos hacer las cosas", indicó el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas.

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