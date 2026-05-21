Héctor Cúper se pronunció tras debut con Universitario en Libertadores ante Nacional: "No voy a celebrar un empate"

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario empató sin goles ante Nacional de Montevideo, en un partido perteneciente a la quinta jornada de la Copa Libertadores 2026. Este duelo marcó el debut oficial del argentino Héctor Cúper como nuevo técnico de la 'U' y en diálogo con la prensa compartió su opinión acerca del resultado con el cual enfatizó no sentirse conforme.

El equilibrio defensivo como prioridad en la 'U'

Tras finalizar el encuentro entre el equipo peruano y uruguayo, el flamante entrenador de la institución merengue brindó una conferencia de prensa en el que compartió su perspectiva del enfrentamiento entre ambas escuadras afirmando que el factor suerte no estuvo del lado de sus dirigidos, aspecto que de alguna u otra manera terminó influyendo en el desarrollo del partido.

Además, el experimentado técnico valoró el desempeño de sus pupilos y se mostró satisfecho con lo que realizaron en el gramado del Estadio Gran Parque Central de Montevideo frente a sus rivales uruguayos resaltando que estuvieron muy cerca de lograr el triunfo y llevarse los tres puntos a casa.

En tal sentido, Cúper aseguró ante los medios de comunicació que en primer lugar priorizó que la zaga estudiantil se mantenga firme y demuestre estabilidad para desde allí impartir su juego.

"Hice mucho hincapié en no perder ese orden porque Universitario tiene que ir a ganar, para ello creo que uno siempre tiene que ser muy ordenado ofensivamente para estar preparado mínimamente", manifestó en un inicio.

No está conforme con un empate

Asimismo, resaltó que "si uno tiene una cierta seguridad defensiva" se podrá contrarrestar probables errores que puedan cometerse en otras áreas del terreno de juego y sostuvo no sentirse conforme con una igualdad, sin embargo, pese al poco tiempo que tuvo para preparar el duelo destacó que se lograron cosas importantes.

"No voy a celebrar un empate, pero se vio algo importante, un cambio que se vio dentro del partido y que siempre ayuda, eso va a servir", alegó. Y señaló que su única variante táctica consistió en prescindir de un volante defensivo. "No han cambiado mucho las cosas salvo en el centro del campo que se realizó unas variantes y creo que esta noche salió bastante bien", enfatizó.

Al término del partido por la quinta fecha de la Copa Libertadores, en la que Universitario empató 0 a 0 ante Nacional, Héctor Cúper brindó su análisis del cotejo en conferencia de prensa afirmando que el factor suerte no estuvo a favor del cuadro crema y que no va a celebrar una igualdad.