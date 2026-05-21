Alejandra Baigorria habla sobre tener un hijo con Said Palao tras viaje a África: "Vamos a ir paso a paso"

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de disfrutar de unas vacaciones en Sudáfrica junto a Said Palao y la hija del chico reality, Alejandra Baigorria regresó al Perú y fue abordada por la prensa para hablar sobre uno de los temas que más curiosidad genera entre sus seguidores: la posibilidad de convertirse en madre.

Alejandra Baigorria prefiere ir paso a paso

La empresaria, fiel a su estilo directo, evitó dar una respuesta tajante, pero sí dejó entrever que el asunto no está descartado. Baigorria explicó que actualmente está enfocada en disfrutar de su relación y de esta nueva etapa como esposa, sin apresurarse por cumplir expectativas externas.

"Estamos viendo qué pasa", señaló al ser consultada sobre si aún mantiene el deseo de tener un hijo con Said Palao, dejando abierta la posibilidad, aunque sin confirmar planes inmediatos.

La popular "Gringa de Gamarra" dejó claro que prefiere tomar las cosas con calma y no presionarse respecto a una decisión tan importante. Sus declaraciones rápidamente generaron comentarios en redes sociales, donde muchos seguidores destacaron que la empresaria se mostró más serena al abordar un tema que en otras ocasiones había despertado especulaciones.

"Vamos a ir paso a paso... no sé, yo vivo mi día a día y vamos a seguir viendo qué pasa", expresó ante las cámaras.

Una nueva etapa tras su matrimonio

El reciente viaje a África fue visto por muchos como una nueva muestra del buen momento que atraviesa la relación entre Alejandra Baigorria y Said Palao. Las imágenes compartidas durante el safari en Sudáfrica reflejaron complicidad y unión familiar, pues ambos viajaron junto a la hija del exchico reality.

Según explicó, la experiencia ya había sido organizada desde hacía varios meses y no fue una decisión improvisada.

"Es familiar, este viaje tiene un año de planificado por la empresa, no por mí", comentó.

Tras el "ampay" en un yate ene Argentina, la pareja ha estado en el centro de atención mediática y cualquier declaración sobre su futuro familiar despierta interés. Sin embargo, Baigorria dejó entrever que no busca adelantarse a los acontecimientos y que está priorizando disfrutar del presente antes de tomar decisiones definitivas.

Las palabras de Alejandra también reflejan un cambio de postura frente a la presión mediática. Aunque en otras oportunidades había hablado con ilusión sobre la maternidad, ahora optó por un mensaje más prudente, remarcando que cada etapa debe vivirse en su momento.

Con esta respuesta, la empresaria no cerró la puerta a convertirse en madre, pero sí dejó en claro que, por ahora, no hay decisiones apresuradas. Alejandra Baigorria y Said Palao continúan disfrutando de su matrimonio, mientras el futuro familiar sigue siendo un tema que, según sus propias palabras, se definirá con el tiempo