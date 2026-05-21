Corte de AGUA en Lima el 22 de mayo: Distritos afectados y horario de suspensión, según Sedapal

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anunció un nuevo corte de agua para el viernes 22 de mayo. Conoce qué distritos de Lima se verán afectados con la suspensión temporal del servicio y en qué horarios para tomar medidas previsionales.

Sedapal anuncia corte de agua en Lima: ¿Por qué?

De acuerdo al comunicado anunciado a través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal precisó que la medida del corte de agua responde a trabajos esenciales de mantenimiento preventivo, mejoras en la red de tuberías y labores de limpieza de reservorios, diseñados para optimizar el suministro en la capital.

La empresa estatal destacó que la suspensión temporal del servicio afectará a sectores específicos y en una determinada franja horaria que será escalonada para aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico en los hogares o negocios.

En ese marco, instó a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento de agua con anticipación para cubrir necesidades esenciales durante el periodo de restricción.

Distritos afectados por el corte de agua el 22 de mayo

A continuación, te detallamos cuáles son las zonas afectadas y los horarios establecidos por Sedapal para que puedas tomar tus precauciones a tiempo:

En Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. El Mirasol de Huampaní 5ta etapa calle 14 hasta la calle 28.

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. El Mirasol de Huampaní 3ra etapa calle 11 hasta la calle 14.

Sin agua en La Victoria

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Cercado. Cuadrante: Av. Grau, Av. Aviación, Av. 28 de Julio, Prolongación Parinacochas y todas las calles interiores a este cuadrante.

En Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Fortaleza Kuélap, Asoc. Chillón, Asoc. de Propietarios y Residencial de Los Jardines de Shangrilá, Asoc. de Vivienda Chillón, Asoc. de Vivienda Residencial Los Sauces, Asoc. El Harás de Chillón, Asoc. Los Jardines de Shangrilá, Centro Poblado Tinaja, Urb. Residencial La Ensenada.

Consejos ante el corte de agua en distritos de Lima

Para mitigar el impacto de esta suspensión temporal, se recomienda a toda la ciudadanía afectada seguir pautas básicas de almacenamiento seguro como:

Almacenamiento seguro: Guardar agua en recipientes limpios, herméticos y con tapa para evitar la proliferación de mosquitos.

herméticos y con tapa para evitar la proliferación de mosquitos. Priorizar el consumo: Utilizar el líquido elemento exclusivamente para la alimentación, hidratación e higiene básica.

Reciclaje de agua: Reutilizar el agua del lavado de ropa para la descarga de los sanitarios o la limpieza de pisos.

Consejos por el corte de agua.

Es así como Sedapal anunció que ejecutará nuevo corte de agua en diversos distritos de Lima programado para el viernes 22 de mayo, por lo que aconseja a sus usuarios a tomar sus precauciones y medidas previsionales.