Falso bono para madres solteras: Esta es la estafa con inteligencia artificial que alerta a la ciudadanía

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un supuesto "bono para madres solteras" circula en redes sociales y páginas web como si fuera un beneficio estatal. Sin embargo, se trata de una estafa digital que utiliza inteligencia artificial para dar apariencia de legitimidad y captar la atención de mujeres en situación vulnerable.

El engaño se presenta con formularios y mensajes que imitan el estilo institucional, generando confianza en quienes buscan apoyo económico.

El mecanismo del fraude

Los delincuentes difunden enlaces que aparentan pertenecer a entidades oficiales. Al ingresar, las usuarias encuentran formularios que solicitan datos personales como número de DNI, dirección y teléfono.

En algunos casos, se pide realizar depósitos mínimos para "activar" el beneficio. La novedad es el uso de IA generativa para crear mensajes, audios y videos falsos que replican el tono de comunicados oficiales, aumentando la credibilidad del fraude y dificultando que las víctimas lo identifiquen a tiempo.

Riesgos y consecuencias

El impacto de estas estafas va más allá de la pérdida económica inmediata. El robo de información personal puede derivar en suplantación de identidad, apertura de cuentas fraudulentas o incluso extorsiones posteriores.

Las madres solteras, al ser un grupo con necesidades urgentes, se convierten en blanco preferente de estas campañas. La situación refleja cómo la tecnología, usada de manera ilícita, amplifica la capacidad de los delincuentes para engañar y manipular.

Especialistas en ciberseguridad advierten que ningún bono oficial se gestiona mediante enlaces compartidos en redes sociales ni solicita pagos previos. Recomiendan verificar siempre la información en portales oficiales del Estado (como el diario oficial El Peruano) y desconfiar de mensajes que prometen beneficios inmediatos. Además, sugieren denunciar estas páginas para evitar que más personas caigan en el engaño.

Un fenómeno en crecimiento

El caso del falso bono para madres solteras no es aislado. En los últimos meses se han detectado campañas similares que ofrecen supuestos subsidios de vivienda, becas estudiantiles o apoyos económicos para adultos mayores. Todas comparten el mismo patrón: enlaces fraudulentos, formularios que capturan datos sensibles y la utilización de inteligencia artificial para dar apariencia de veracidad.

Este fenómeno evidencia que las estafas digitales evolucionan rápidamente y se adaptan a las necesidades sociales más urgentes, explotando la vulnerabilidad de quienes buscan ayuda.

La alerta refleja cómo las estafas digitales se han sofisticado, aumentando su capacidad de persuasión y alcance. La prevención y la información son claves para proteger a los ciudadanos frente a este tipo de delitos, que se multiplican en un contexto de creciente vulnerabilidad económica.

La seguridad digital se ha convertido en un componente esencial de la vida cotidiana, y la coordinación entre autoridades, medios y especialistas será determinante para frenar la expansión de estos fraudes.