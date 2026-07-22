Ayacucho: Proyecto busca incentivar los granos andinos para enfrentar la anemia

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

De acuerdo con información de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, la anemia sigue siendo un problema muy grande, especialmente entre niños y personas vulnerables, frente a estas situaciones especialistas y jóvenes emprendedores buscan darle una solución y una respuesta creativa e innovadora mejorando la alimentación de la región.

Los granos andinos

La especialista Marianela Pérez Vargas, en una entrevista para un diario de Ayacucho, señala que el valor de los granos andinos como la quinua, la kiwicha, el tarwi, hasta animales como el cuy, son considerados alimentos ricos en nutrientes para poder combatir la anemia. Indicó también, que los granos mencionados se cultivan en la región y pueden incorporarse en diversas preparaciones y así contribuir a mejorar la calidad de la alimentación de niños y adultos.Estos alimentos forman parte de la producción agrícola de Ayacucho. Aún existe el reto de promover el consumo frecuente dentro de las familias, la incorporación de estos productos puede convertirse en una alternativa especialmente en las etapas donde el cuerpo requiere mayores nutrientes.

El proyecto

La Universidad nacional San Cristobal de Huamanga, creo la propuesta ingeniosa de transformar productos tradicionales de los andes en un producto beneficioso para la región. Donde estudiantes impulsan proyectos orientados a aprovechar productos locales con valor nutricional. Uno de ellos es el néctar de mashua negra, con el objetivo de revalorar este cultivo ancestral mediante una presentación más accesible para los consumidores.

Niños de Ayacucho combatiendo la anemia

Otro proyecto universitario apostó por uno de los alimentos con mayor contenido proteico de la región, el cuy. Se trata de un producto elaborado a base de carne de este animal presentado en forma de gomitas. Los estudiantes explicaron que la iniciativa nació al identificar la baja aceptación que este alimento tiene entre algunos niños, pese a ser reconocido por su importante aporte de proteínas y nutrientes.

Ambas iniciativas muestran que la prevención de la anemia también puede combatirse con productos regionales, sin embargo, especialistas recalcan que todo va de la mano de hábitos alimenticios adecuados y controles de salud que combaten la anemia.

No se trata de combatir una enfermedad, si no también recuperar el valor de los productos regionales y llevar mejores alternativas nutricionales a las familias. La lucha contra la anemia no solo se centra en ingerir alimentos tradicionales también se busca consumo que permitan la accesibilidad a más personas.