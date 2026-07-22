Hinchas argentinos piden repetir la final del Mundial 2026 ante España y reúne más de 62.500 firmas

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Una campaña impulsada por aficionados argentinos busca que la final del Mundial 2026 entre Argentina y España vuelva a disputarse. La petición, difundida mediante redes sociales, cuestiona el arbitraje del encuentro y ya superó hasta el momento las 61.500 firmas, aunque no existe una decisión oficial para repetir el partido.

Petición cuestiona el arbitraje de la final

La iniciativa fue creada por la aficionada argentina Gisela Sánchez en la plataforma Change.org, luego de la derrota de Argentina frente a España en la definición del torneo. La campaña solicita que la FIFA revise las decisiones arbitrales tomadas durante el encuentro disputado el último 19 de julio en Nueva York.

Esta petición cuestiona la actuación del árbitro esloveno Slavko Vinčić y sostiene que algunas acciones arbitrales habrían influido en el desarrollo de la final. La campaña reclama que el máximo organismo del fútbol mundial analice lo ocurrido durante el partido antes de considerar una posible repetición.

La petición lleva miles de firmantes.

La iniciativa digital también señala supuestas irregularidades durante el encuentro, aunque no presenta pruebas verificadas que demuestren que las decisiones arbitrales hayan sido suficientes para modificar oficialmente el resultado de la competición. La campaña continúa sumando apoyos entre aficionados que cuestionan el desarrollo del partido.

La FIFA no ha anunciado repetir el partido

La petición supera las 61.500 firmas, pero esta cifra no representa una decisión institucional ni modifica el resultado registrado en el Mundial 2026. Para que un partido oficial pueda repetirse deben existir circunstancias excepcionales contempladas por los reglamentos deportivos o una resolución emitida por los organismos competentes.

La campaña argentina también se suma a otras iniciativas digitales surgidas durante el Mundial 2026. En Francia, una petición reunió más de 82.000 firmas para solicitar la repetición de una semifinal ante España por una acción relacionada con el penal que abrió el marcador. Sin embargo, aquella iniciativa tampoco cambió el resultado.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España terminó con triunfo español y consagró a la selección europea como campeona. La petición argentina busca ahora que la FIFA revise el arbitraje y evalúe los cuestionamientos planteados por los aficionados, pero hasta el momento no existe un anuncio oficial que confirme una nueva disputa del encuentro.

La campaña para repetir la final del Mundial 2026 permanece como una iniciativa ciudadana impulsada en internet. Las más de 61.500 firmas reflejan el respaldo alcanzado por la solicitud, pero no implican que Argentina y España vayan a volver a enfrentarse oficialmente por el título.