José Balcázar pide entregar la banda presidencial el 28 de julio para la sucesión de mando

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El protocolo para la entrega de la banda presidencial abrió un nuevo capítulo en la transición política. El presidente interino en funciones José María Balcázar envió el 21 de julio un oficio en el que solicita que el acto se realice el 28 de julio, día de la investidura oficial, como garantía de continuidad institucional.

Un día después, este miércoles 22 de julio, el Congreso —a través de Fernando Rospigliosi— remitió la invitación para adelantar la ceremonia al 27, lo que generó una evidente contradicción en los tiempos y posiciones.

Solicita facilidades

En el documento, difundido por Caretas y firmado por Balcázar y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, se pide "brindar las facilidades institucionales" para realizar la entrega de la banda presidencial el día 28 de julio, en Fiestas Patrias, "como garantía de la continuidad de la función presidencial".

El oficio enfatiza que la coordinación debe realizarse con el despacho de la Presidencia del Congreso, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el director de Protocolo y Ceremonial del Estado, a fin de asegurar el normal desarrollo de la ceremonia.

Este pedido antecede a la invitación cursada por Rospigliosi este miércoles, dando a entender que el mandatario ya había fijado su posición antes de que el Congreso planteara oficialmente el adelanto. La publicación subraya que el oficio presidencial busca preservar la tradición republicana y evitar interpretaciones que puedan generar dudas sobre la legitimidad del proceso.

Oficio firmado por Balcázar para la entrega de la banda presidencial el 28 de julio.

Cruce de perspectivas

El cruce de oficios revela la tensión institucional en torno a un acto simbólico pero crucial: la entrega de la banda presidencial. Mientras el Congreso buscaba adelantar el procedimiento para garantizar continuidad y evitar vacíos de poder, el Ejecutivo insistió en que la ceremonia debe mantenerse en la fecha histórica del 28 de julio.

Desde el Congreso, Rospigliosi ha recordado que la labor de José María Balcázar culminará este domingo 26 de julio, dando fin al gobierno de transición que reemplazaba a José Jerí, también exmandatario interino y vacado por el Parlamento.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | A través de un oficio, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, pidió al presidente José Balcázar entregar la banda presidencial el próximo 27 de julio, un día antes de la toma de mando de Keiko Fujimori.



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La decisión de Balcázar marca una postura firme en defensa de la institucionalidad. El contraste entre las fechas de los oficios —21 y 22 de julio— evidencia que el Ejecutivo no solo rechaza el adelanto, sino que reafirma la importancia de preservar la tradición y la continuidad democrática en el acto de transmisión de mando.

El desenlace de esta discrepancia será clave para medir la capacidad de las instituciones de coordinar un proceso que, más allá de lo ceremonial, simboliza la estabilidad del sistema político.