Ministerio de Defensa se pronuncia tras retiro de bomberos del desfile militar y pide diálogo para acuerdo

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Defensa se pronunció luego de que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú anunciara que no participará en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias. La entidad lamentó que ambas partes no hayan logrado un acuerdo sobre los aspectos técnicos y logísticos relacionados con la participación de los bomberos en el evento.

Mindef exige diálogo para llegar a un acuerdo

A través de un comunicado oficial, el MINDEF señaló que la organización del desfile implica una serie de coordinaciones vinculadas a la columna oficial de marcha, tiempos y aspectos operativos. En ese sentido, indicó que la falta de entendimiento entre la comisión organizadora y el CGBVP derivó en la decisión de la institución de retirarse del acto programado para el próximo 29 de julio.

El pronunciamiento también destacó el papel histórico de los bomberos voluntarios en el país, recordando sus 165 años de servicio ininterrumpido y su aporte permanente a la seguridad de la ciudadanía. El Ministerio de Defensa resaltó que la labor de los hombres y mujeres que integran la institución representa un ejemplo de compromiso y entrega para todos los peruanos.

"Los 165 años de servicio ininterrumpido, el abnegado civismo y el sacrificio diario de nuestros bomberos voluntarios constituyen un orgullo y un ejemplo de entrega absoluta para todos los peruanos", expresaron.

La controversia inició luego de que el CGBVP cuestionara la reducción de su delegación para el desfile, pasando de tres batallones conformados por efectivos de Lima, Callao y provincias a una sola representación. La medida generó malestar dentro de la institución, que había preparado a cerca de 300 bomberos durante seis semanas para participar en la ceremonia.

Comunicado del Ministerio de Defensa

Finalmente, el Ministerio de Defensa hizo un llamado al diálogo y expresó su confianza en que los bomberos y la comisión organizadora puedan encontrar una solución antes de la fecha del desfile. La entidad remarcó que, por tratarse de una celebración nacional, debe prevalecer el espíritu patriótico, la unidad y el reconocimiento a quienes trabajan por el país.

"El Ministerio de Defensa reafirma su permanente disposición y voluntad de diálogo constructivo e institucional, con la firme convicción de que tanto los bomberos como la comisión organizadora encontrarán una pronta solución a esta situación. Los lazos de cooperación y el compromiso compartido por la seguridad de la patria siempre prevalecerán por encima de cualquier diferencia", concluye.

De esta manera, la decisión de los bomberos abrió un debate sobre el reconocimiento a una institución histórica frente a las coordinaciones oficiales del desfile. Aunque el Ministerio de Defensa apuesta por el diálogo, aún queda pendiente un acuerdo que permita superar las diferencias y definir si finalmente el CGBVP volverá a formar parte de esta tradicional ceremonia nacional.