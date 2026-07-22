Inter Miami bajo investigación de la MLS por presunta irregularidad en fichajes tras fichaje de Casemiro

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Inter Miami anunció este miércoles la incorporación del experimentado mediocampista brasileño Casemiro, un movimiento que generó controversia en la MLS. Tras el fichaje, la liga estadounidense abrió una investigación por una presunta "manipulación" del club rosado en el proceso de contratación.

Casemiro anunciado por Inter Miami

Casemiro, que estaba sin equipo tras su salida del Manchester United, inicia una nueva etapa en la MLS como lugarteniente de Messi después de que ambos rivalizaran durante años en la liga española con los uniformes del Real Madrid y Barcelona.

El internacional brasileño, de 34 años, se comprometió con el Inter por lo que queda de la temporada 2026 y la campaña acortada de 2027, con opción a renovar por dos años más, detalló la franquicia en un comunicado.

Conflicto por los derechos de descubrimiento

Sin embargo, coincidiendo con el anuncio, llegó un inesperado comunicado de la MLS, que reportaba la apertura de una investigación contra el Inter Miami. En este caso, Los Angeles Galaxy poseía los derechos de descubrimiento de Casemiro, por lo que cualquier equipo interesado en contratar al ex mediocampista del Real Madrid debía llegar antes a un acuerdo con la franquicia angelina.

Según las normas de la MLS, un club que pretenda fichar a un jugador incluido en la lista de descubrimiento de otro equipo debe adquirir previamente esos derechos antes de iniciar conversaciones formales con el futbolista.

La propia liga reconoció que Inter Miami y Los Angeles Galaxy alcanzaron un acuerdo por la prioridad de descubrimiento de Casemiro, aunque aclaró que los detalles de la operación se conocerán una vez que concluya la investigación.

The LA Galaxy and Inter Miami CF have reached a settlement for the Discovery priority to sign Casemiro, and the terms will be released upon conclusion of the tampering investigation currently open with Major League Soccer. — LA Galaxy (@LAGalaxy) July 22, 2026

La liga está revisando una acusación de manipulación contra el Inter Miami CF. La liga está recopilando toda la información relevante y se abstendrá de hacer más comentarios hasta que la revisión finalice.

Estas no son las primeras pesquisas por posible ruptura de reglas por parte del Inter desde su incorporación a la MLS en 2020. En 2021, la liga le aplicó una sanción de dos millones de dólares por incumplir la normativa salarial en la contratación del francés Blaise Matuidi.

Mientras Casemiro se prepara para afrontar este nuevo desafío junto al Inter Miami, el club deberá esperar la resolución de la MLS para conocer si existirá algún tipo de sanción o consecuencia por el proceso de contratación.

Por ahora, la llegada del brasileño continúa siendo uno de los movimientos más llamativos de la temporada, aunque marcada por la controversia generada fuera de las canchas.