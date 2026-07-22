AFA responde por versiones sobre su presidente y demás funcionarios en Estados Unidos

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió este miércoles un comunicado para aclarar las versiones difundidas sobre Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino. La entidad negó que ambos dirigentes hayan sido citados por la Justicia de Estados Unidos o que sus teléfonos celulares hayan sido incautados durante un procedimiento.

AFA aclara el alcance del documento judicial

Según la AFA, el documento mencionado en distintas publicaciones no constituye una citación dirigida a Tapia ni a Toviggino. La entidad explicó que la orden fue emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y está dirigida a un tercero.

La institución precisó que esa persona debe comparecer ante un Gran Jurado y podría presentar documentación y comunicaciones relacionadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la AFA. La entidad rechazó que el documento implique una obligación procesal directa para Tapia o Toviggino.

"En consecuencia, es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico", informó.

El comunicado también señala que Tapia y Toviggino no tienen ninguna obligación procesal derivada del documento mencionado en las publicaciones. La AFA insistió en que la orden judicial debe ser entendida según su contenido y alcance, diferenciando entre las personas mencionadas y aquellas que son formalmente requeridas.

#Institucional Comunicado Oficial de la AFA ante versiones periodísticas maliciosas y falsas.



📰 https://t.co/MFocSWATke pic.twitter.com/3s70whcx7l — AFA (@afa) July 22, 2026

La AFA cuestiona las versiones difundidas

Según la AFA, el documento tampoco establece medidas personales contra su presidente o tesorero, ni ordena su comparecencia ante las autoridades estadounidenses. La entidad añadió que tampoco existe una diligencia de secuestro o incautación de bienes pertenecientes a ambos dirigentes.

La institución cuestionó la difusión de información que considera inexacta y pidió a los medios de comunicación revisar correctamente los documentos judiciales antes de publicar afirmaciones. La AFA sostuvo que el rigor informativo resulta necesario para evitar versiones que puedan afectar la imagen de personas e instituciones.

La entidad también señaló que las publicaciones difundidas sobre el caso presentan una versión que, según la institución, no coincide con el contenido del documento judicial. Por ello, realizó la aclaración pública y detalló los puntos que considera incorrectos respecto de sus principales autoridades.

Según la AFA, la información difundida debe ser contrastada con los documentos originales antes de atribuir medidas judiciales a sus dirigentes. La institución reiteró que Claudio Tapia y Pablo Toviggino no son destinatarios de la citación mencionada y que no tienen obligaciones procesales derivadas de ella.