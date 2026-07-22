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Conmoción total en Lima

Keiko Fujimori califica como "matanza" el incendio que dejó 10 fallecidos en La Victoria

La presidenta electa llegó a la zona de Manzanilla, en La Victoria, donde este miércoles se registró un incendio que acabó con la vida de 10 personas.

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/07/2026

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La presidenta electa Keiko Fujimori Higuchi llegó la tarde de este miércoles 22 de julio a la zona de Manzanilla, La Victoria, lugar donde a tempranas horas del día ocurrió un incendio presuntamente provocado, el cual dejó 10 pérdidas humanas

Acompañada de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona Valer, y de una representante de la Defensoría del Pueblo, la próxima mandataria del Perú no solo expresó sus condolencias y solidaridad a los deudos, también condenó la desgracia ocurrida.

Asegura orden y seguridad ni bien empiece su gobierno

La también lideresa de Fuerza Popular no dudó en calificar como "matanza" el incendio ocurrido en pleno corazón de La Victoria. En ese sentido, volvió a señalar que, tras su juramento este 28 de julio en el Congreso, su gobierno dará prioridad a la lucha contra la delincuencia.

Dicha promesa la hizo el pasado 16 de julio, durante la visita que hizo al presidente José María Balcázar en Palacio de Gobierno, aseverando, además, que la otra acción a tomar por su administración será la prevención por la llegada del Fenómeno El Niño.

"Como presidenta electa y representando al partido político hemos traído ayuda (...) Lo que está pidiendo la población, primero es justicia, porque acá lo ocurrido es una matanza terrible, cinco adultos y cinco niños han perdido la vida. Lo que están pidiendo es orden y seguridad, y es lo que vamos a hacer la próxima semana", señaló.

(Noticia en desarrollo....)

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