Embarazo adolescente disminuyó en 6.4% en Ayacucho entre el 2022 y 2024, según reciente estudio

Para nadie es un secreto que el embarazo adolescente en el Perú se ha convertido en un flagelo difícil de combatir para las autoridades. En los últimos años, la cifra de gestaciones se disparó de manera alarmante en diversas partes del país.

Por suerte, en Ayacucho el panorama es diferente ya que, según el estudio "Derechos sexuales y reproductivos para los pueblos indígenas de Ayacucho", la cifra se redujo en un 6,4 % entre los años 2022 y 2024.

Embarazo adolescente se reduce 6,4 % en Ayacucho

La investigación contó con la participación de aproximadamente 5000 adolescentes mujeres de 120 instituciones educativas de las provincias de Huamanga, Huanta Cangallo y La Mar. En estos colegios, la tasa de embarazo en adolescentes de 18 y 19 años se acortó considerablemente gracias a una serie de factores.

En el estudio, promovido por IPA Perú y la Asociación Kallpa, participó Ilenyd Bravo Guzmán, Asociada de Investigación en IPA Perú y egresada de Economía de la Universidad Continental, quien también incluyó a adolescentes de 11 años.

Según Bravo, entre 2022 y 2024, se evaluó el impacto de dos intervenciones principales: la implementación de un bus itinerante que brindaba información, consejería especializada y derivación a servicios de salud locales; y un componente adicional de educación sexual escolar, impartido por docentes previamente capacitados.

Los factores fueron cambiando en las escuelas participantes ya que aleatoriamente se decidió enviar solo el servicio de autobús, el servicio combinado (autobús más educación sexual) o ninguna de los dos apoyos.

Estudio incluyó a adolescentes de hasta 11 años de edad.

"Uno de los aspectos más destacados del proyecto fue su enfoque intercultural. Los autobuses llegaron a zonas rurales de difícil acceso y ofrecieron atención en quechua y español. Soy ayacuchana y, desde mi época universitaria en la Universidad Continental, sabía de la brecha histórica en el acceso a servicios de salud sexual en mi región. Este estudio demuestra, con evidencia útil, que acercar servicios de salud de calidad, puede generar cambios reales y sostenibles", indicó Ilenyd Bravo.

