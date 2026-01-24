Familiar de tres fallecidos en deflagración de gas en VES: "Para nosotros los pobres no hay justicia"

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un 23 de enero del 2020, una deflagración de gas licuado de petróleo (GLP) en Villa El Salvador dejó 34 personas fallecidas y 11 sobrevivientes con quemaduras graves. Seis años después, sus familiares aun no encuentran justicia.

Rolando Titimana denuncia abandono de las autoridades

Los hechos ocurrieron a las 6:57 de la mañana, cuando un camión cisterna impactó contra un desnivel en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Villa del Mar, lo que ocasionó una fuga desde la parte posterior de la unidad. El chofer intentó, sin éxito, dar aviso a los vecinos de la zona.

Rolando Titimana perdió a tres familiares en el trágico accidente: un sobrino de 20 años que estaba a punto de terminar la universidad y sus dos cuñados. Ante ello, denunció que aún no reciben atención del Estado.

En diálogo con Exitosa, señaló que la indignación que siente aun persiste en el tiempo, pues asegura que las autoridades se han olvidado por completo tanto de las víctimas como de sus familiares.

"Nosotros sentimos los seis años como si fuera ayer, porque las heridas han quedado y son imborrables. Son tres familiares que hemos perdido. Yo he sufrido un trauma y estaba en un proceso psicológico", reveló.

Sin embargo, Titimana indicó que dicho tratamiento psicológico quedó "a la deriva" desde la llegada de la pandemia.

Deflagración de gas en VES ocurrió hace seis años y víctimas denuncian abandono.

Según el hombre, aun existen ciertos heridos que necesitan operaciones para sus quemaduras de alto grado, pero que el Gobierno los ha dejado al abandono.

"Mi sobrino de 20 años se perdió totalmente quemado, mi cuñado que murió en el instante carbonizado y mi otro cuñado con una herida de casi 80 de quemadura", detalló.

"Sin justicia, no hay paz"

El señor Rolando denunció que la justicia solo "es para ellos, los ricos, pero para nosotros los pobres, no hay".

"Para los que tenemos algún daño ocasionados de cualquier instancia a nivel nacional, no se acuerdan de nosotros. No sé por qué no hay justicia para el pueblo, para los pobres, no hay nada", protestó.

Ante ello, en muchas viviendas de la zona afectada por la fatídica deflagración se lee lo siguiente, mediante carteles: "Sin justicia, no hay paz. La vida no tiene precio, un ser querido no se reemplaza. Exigimos justicia".

Estos letreros han sido colocados por muchos de los familiares de esta tragedia que ya ha cumplido seis años este viernes 23, y cuyos seres queridos aun no encuentran justicia por parte de las autoridades.

