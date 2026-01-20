VES: Más de 500 efectivos PNP recuperan moto y miniván robadas y desarticulan bandas criminales

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madrugada de este lunes, el Ejecutivo dispuso un despliegue de más de 500 efectivos de la PNP y 40 efectivos de las FF.AA. que ejecutaron un operativo de control territorial en zonas de alta incidencia de delitos en Villa El Salvador y El Agustino, según informó el Mininter.

Fuerzas del orden capturan dos bandas criminales

Como parte del estado de emergencia vigente en Lima, el operativo simultáneo fue realizado en Lima Sur y Este entre la noche del domingo y madrugada del lunes, bajo el liderazgo del jefe de la Divopus Norte 3, coronel PNP Sergio Tapia, representando al jefe de la Región Policial Lima.

Como resultado de la intervención, la Policía Nacional y los agentes del orden lograron capturar a tres miembros de la banda criminal "Los Terribles del Anexo", lo que permitió desarticularla. Se les incautó droga y un celular robado.

Como parte del operativo desplegado en el distrito de VES, los detenidos fueron Eduardo Gonzales (32), Orlando Molina (18) y Estevens Ramos (22). Todos registraban antecedentes: Gonzales por tráfico ilícito de drogas y tanto Molina como Ramos por robo agravado.

Capturan a banda criminal "Los gatilleros del Agucho" en El Agustino.

Durante estas acciones de control territorial en el mismo distrito, los efectivos policiales recuperaron una miniván que había sido robada el último sábado en la playa Arica.

Asimismo, los efectivos también desarticularon la banda criminal "Los gatilleros del Agucho", deteniendo a dos menores de 17 años de edad que habían robado una motocicleta en SJL.

La propietaria del vehículo facilitó la intervención de la PNP, pues, gracias al GPS activo, pudo detectar que la motocicleta estaba escondida en un inmueble ubicado en el distrito de El Agustino al momento de hacer la denuncia.

La supervisión de estas acciones estuvo a cargo del viceministro de Seguridad Pública, José Zapata, y el ministro de Salud, Luis Quiroz, como parte del seguimiento del Gobierno a operaciones de seguridad.

Zapata resaltó que el propósito de estos esfuerzos contra la inseguridad ciudadana "es mejorar la calidad de vida y la seguridad, y reducir los índices de victimización".

Ofrecen S/50 mil de recompensa por datos de prófuga por caso Nicolini

Vilma Marveli Zeña Santamaría, la mujer responsable por la muerte de dos jóvenes encerrados en un contenedor en el centro comercial Nicolini continúa sin paradero conocido, por lo que el Ministerio del Interior (Mininter) ofrece una recompensa por S/50 mil por datos que den con su captura.

