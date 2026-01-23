Deflagración mortal en VES: Ya han pasado seis años de la tragedia que dejó más de 30 fallecidos

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como si hubiera sido ayer. Este viernes 23 de enero, se cumplen seis años de la deflagración de gas en Villa El Salvador que dejó más de 30 personas fallecidas en el año 2020. En la intersección donde se produjo este accidente, familiares de las víctimas se acercaron a dejar arreglos florales y recordar el fatídico suceso.

Vecinos aun llevan arreglos florales a la intersección

El accidente ocurrió entre las avenidas 14 Villa y Viña del Mar: un camión cisterna, que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) pasó por un desnivel en la vía, lo que generó la ruptura de una válvula en su parte inferior y se produjo una fuga masiva de gas, extendida por varias cuadras.

El conductor intentó cerrar la fuga, sin éxito, y avisó a los vecinos. Sin embargo, en cuestión de minutos se desencadenó la ignición de un vehículo o motor, que encendió la nube de gas y causó la deflagración (explosión y fuego), que se propagó inmediatamente hacia el camión y las viviendas cercanas en VES.

En el aniversario número seis de la tragedia, Exitosa conversó con Benito, un vecino que estuvo presente en aquel momento y que lo recuerda con dolor. Él, por fortuna, no fue alcanzado por las llamas, pero afirma que cada 23 de enero, los vecinos tienen la memoria fresca respecto a cómo pasaron estos hechos.

"Fue lamentable para nosotros, para el barrio, porque una cierta cantidad de vecinos fuimos afectados, recuerdo perfectamente. Nos han quedado estrategos, seguimos todavía con problemas de salud, con traumas", señaló.

Cruz en intersección del accidente aun es visitada cada 23 de enero.

Una señora, pese a no querer brindar mayores comentarios sobre el trágico accidente, puso algunas flores en una cruz que está posicionada en esta intersección en honor a las personas que fallecieron producto de este lamentable accidente. Otras personas también llegaron a dejar un arreglo floral con una nostálgica dedicatoria.

Víctimas aun necesitan atención médica y psicológica

Benito indicó que, pese al tiempo transcurrido, aun quedan heridos que están necesitando ayuda, pues permanecen con quemaduras severas. Incluso, mencionó el caso de un niño "con las manos dobladas, quemadas, y aun así está yendo al colegio".

"Hasta cierto punto, sí han estado recibiendo ayuda, vemos que algunos todavía siguen su tratamiento, otros están abandonados. Son tratamientos largos. Las quemaduras son de 60, 70 grados, son fuertes, entonces necesitan ayuda", mencionó.

Respecto al ámbito psicológico, el vecino testigo del accidente señaló que estuvieron atendiéndose para superar este gran trauma, que les trajo consecuencias como no poder reincorporarse a su trabajo o al estudio, pero que el tratamiento no continuó.

"Últimamente, no vemos nada. Se han olvidado de nosotros. La municipalidad venía por estos días a pintar, a poner algunas plantitas, pero no vemos ayuda en salud, pese a que nos prometieron varias cosas", finalizó.

