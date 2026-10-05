Fanáticos de BTS denuncian presunta estafa con "Army Bomb': más de 800 personas habrían sido estafadas

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada de BTS a Lima ha generado gran expectativa entre sus seguidores, pero también una situación que ha causado preocupación entre cientos de integrantes de ARMY.

A pocos días del primer concierto del grupo surcoreano en el Estadio San Marcos, un grupo de fanáticas acudió al Centro Comercial Arenales para reclamar por la falta de entrega de los ARMY Bomb que compraron con anticipación.

Más de 800 fans esperan sus ARMY Bomb

Las afectadas aseguran que son alrededor de 800 personas y que pagaron entre S/329 y S/369 por el popular light stick, sin recibir hasta ahora el producto ni una respuesta sobre la devolución de su dinero. Según las denunciantes, la tienda realizó hasta tres preventas del producto.

"Esta empresa hizo 3 preventas, la primera comenzó en enero y supuestamente estaba postergada para entregar en marzo, luego hubo un comunicado de que el proveedor de Corea tuvo un retraso y se iba a entregar a finales de mayo, se abrió una segunda preventa sin haber terminado la primera, empezó en abril y terminó el 31 de mayo y garantizaron la entrega en agosto".

Sin embargo, la entrega tampoco se habría concretado para quienes participaron de las primeras preventas. Posteriormente, se abrió una tercera modalidad de compra, esta vez con un precio superior.

La fan detalló que "de la primera y segunda preventa, se abrió otra tercera preventa con un costo más elevado de 369 soles , donde se garantizó la entrega del 20 al 30 de septiembre".

ARMY bomb

Reclaman devolución antes del concierto

Las afectadas sostienen que, pese a las fechas prometidas, no recibieron el producto ni obtuvieron respuestas satisfactorias . Una de ellas relató que acudieron presencialmente al establecimiento el 1 de octubre, pero encontraron un comunicado que anunciaba el cierre temporal de la tienda.

"No obtenemos respuesta de nada. El día primero de octubre nos acercamos presencialmente acá a la tienda y pusieron su comunicado de que estaban cerrando por amenazas a sus propios trabajadores, a lo cual nosotros rechazamos rotundamente porque nosotros no somos esa clase de personas, solamente somos fans donde hemos sido totalmente decepcionadas por esta tienda donde hemos depositado toda nuestra confianza", declaró.

Sobre los montos pagados, otra fan precisó: "Bueno, para empezar, no todos nos han cobrado el mismo monto. Yo pertenezco a la segunda preventa. A mí me cobraron 329 soles, pero a partir de la tercera cobraron 369 soles".

Además, aseguró que serían "alrededor de 800 personas que estamos exigiendo que se nos devuelva el dinero".

La situación genera preocupación entre los seguidores de BTS, especialmente porque el primer concierto en Lima está a pocos días de realizarse. Las fanáticas esperan respuestas y una solución respecto al dinero entregado, mientras permanece pendiente la entrega de los productos adquiridos.

Empresa emitió un comunicado el 01 de octubre

Cosmobook.pe publicó un comunicado el 1 de octubre. La empresa ofreció disculpas y afirmó que el lote de LIGHTSTICKS BTS VER.4 pendientes de entrega no llegará al Perú porque, según su versión, el proveedor no entregó los productos y dejó de responder a sus comunicaciones.

"Todos nos hemos visto gravemente perjudicados por esta estafa y ya estamos tomando acciones legales en Corea del Sur", indicó la empresa, que también aseguró haber iniciado algunas devoluciones.

Cosmobook.pe precisó que continuará recibiendo solicitudes mediante su correo oficial de devoluciones y sus canales de atención, aunque señaló que los reembolsos continuarán en la medida en que recuperen los fondos del proveedor.

Mientras las fanáticas exigen recuperar el dinero que pagaron por los ARMY Bomb, la empresa atribuye el incumplimiento a su proveedor en Corea del Sur y asegura que ya tomó acciones legales. A pocos días de los conciertos de BTS en Lima, las afectadas esperan que las devoluciones puedan concretarse y que sus reclamos reciban una respuesta definitiva.