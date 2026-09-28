Avengers Doomsday: preventa colapsó Cineplanet y Cinemark y anuncian nueva fecha de venta

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Avengers: Doomsday provocó demanda durante la preventa de entradas en Perú. Cineplanet y Cinemark registraron dificultades en sus plataformas desde la medianoche del 28 de septiembre, mientras varias funciones quedaron sin disponibilidad. La situación complicó el acceso de seguidores que buscaban asegurar localidades para diciembre.

Preventa generó problemas en las plataformas

Cineplanet confirmó una nueva fecha de preventa para el viernes 2 de octubre, dirigida a sus salas regulares. La medida permitirá que quienes no consiguieron boletos durante la primera jornada puedan intentar comprarlos nuevamente, luego de la alta demanda registrada.

La cadena informó que las localidades disponibles para Infinity Vision se agotaron durante la preventa del 28 de septiembre. La publicación precisó que esta modalidad tuvo fuerte demanda, mientras las dificultades de acceso afectaron a usuarios que intentaban completar el proceso de compra desde la página.

Error al intentar comprar

En Cinemark también se registraron inconvenientes durante la venta anticipada. Usuarios reportaron problemas de acceso y esperas prolongadas en la plataforma, mientras algunas funciones mostraron disponibilidad limitada. Las dificultades ocurrieron desde los primeros minutos, cuando numerosos seguidores ingresaron para buscar horarios y asientos.

La preventa se había anunciado para iniciar a las 00:00 horas del 28 de septiembre en las principales cadenas de cine del país. Cineplanet, Cinemark, Cinépolis y otras empresas habilitaron sus plataformas para consultar funciones, sedes, formatos y localidades disponibles para las primeras proyecciones.

Nueva oportunidad para comprar entradas

La nueva jornada anunciada por Cineplanet estará disponible el 2 de octubre para sus salas regulares, según la información difundida este lunes. La preventa inicial estuvo enfocada en determinadas funciones y formatos, por lo que la nueva fecha ofrece otra oportunidad para quienes buscan localidades.

Avengers: Doomsday llegará a los cines peruanos en diciembre y reunirá a personajes de diferentes etapas del Universo Cinematográfico de Marvel. La película tendrá a Doctor Doom como amenaza central y contará con Robert Downey Jr. en el papel del personaje, además de los Vengadores, X-Men y Cuatro Fantásticos.

La película estará dirigida por Anthony y Joe Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Robert Downey Jr. interpretará a Doctor Doom, después de haber encarnado a Tony Stark en anteriores producciones de Marvel. La historia reunirá nuevamente a personajes de distintas etapas de la franquicia.

La preventa de Avengers: Doomsday continuará con una nueva fecha en Cineplanet, mientras las funciones de Infinity Vision ya registraron localidades agotadas. Los seguidores que no lograron comprar entradas el 28 de septiembre podrán intentar adquirirlas el 2 de octubre, de acuerdo con la información publicada.