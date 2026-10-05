Sheyla Rojas y su inesperada reacción tras derrota de Joaquín Ramírez en Cajamarca por las Elecciones Regionales

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas volvió a estar en el ojo público durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 luego de que se viralizara un video suyo junto a Joaquín Ramírez. La modelo estuvo junto al candidato cuando se conocieron los resultados en Cajamarca, que lo ubicaron en el segundo lugar.

Sheyla Rojas acompañó a Joaquín Ramírez

La jornada comenzó con la presencia de Sheyla Rojas junto a Joaquín Ramírez en algunas de sus actividades públicas. La exchica reality acompañó al candidato durante parte del domingo y ambos aparecieron juntos en un desayuno electoral realizado en un comedor popular, ubicado en el sector de Mollepampa.

📣#LOULTIMO | ASI REACCIONÓ JOAQUÍN RAMIREZ Y SHEYLA ROJAS AL VER LOS RESULTADOS DE DATUM😲 Sheyla Rojas fue la mas sorprendida al ver el segundo lugar de Joaquín Ramirez. Se le nota visiblemente nerviosa. 😬 ¿QUE OPINAS? 🤔 https://t.co/zTm8J6LI2H October 5, 2026

En dicho lugar, compartieron platillos típicos de Cajamarca y Sheyla Rojas incluso dejó registrada su presencia junto a las mujeres que participaron en la preparación de los alimentos. Así, la modelo siguió de cerca las actividades de Joaquín Ramírez mientras avanzaba una jornada clave para su candidatura.

Horas después, la atención se trasladó al momento más esperado: la difusión del flash electoral. Sheyla Rojas permaneció junto a Joaquín Ramírez mientras ambos esperaban conocer los primeros resultados de las Elecciones Regionales. Fue en ese instante cuando la modelo volvió a convertirse en protagonista.

Sheyla Rojas y su reacción al conocer el flash

Las imágenes que comenzaron a circular en redes muestran a Sheyla Rojas reaccionando con sorpresa al conocer que Joaquín Ramírez aparecía en el segundo lugar de las preferencias. Su expresión rápidamente llamó la atención de los usuarios, quienes comentaron el particular momento protagonizado.

Según lo difundido sobre la escena, Joaquín Ramírez tuvo que explicarle a Sheyla Rojas algunos detalles relacionados con los resultados que acababan de conocerse.

La situación generó comentarios debido a la exposición que ambos han tenido durante las últimas semanas y, especialmente, por la reacción de la modelo frente al flash electoral.

De acuerdo con la boca de urna de Datum difundida por América Televisión, Joaquín Ramírez, candidato de Cajamarca Renace, obtuvo 20,3%, mientras que Edison Carrasco, de Somos Perú, alcanzó 30,9%. De esta manera, la pareja de Sheyla Rojas fue derrotado en esta primera medición.

Cabe precisar que estos porcentajes correspondían a una medición a boca de urna y no reemplazaban el conteo oficial de las actas, por lo que las cifras podían variar conforme avanzara el procesamiento electoral.

Así, la inesperada reacción de Sheyla Rojas tras conocerse la derrota de Joaquín Ramírez en Cajamarca marcó uno de los momentos más comentados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.