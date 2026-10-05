Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 5 de octubre?

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó el precio del dólar hoy en Perú? Conoce cuál es el precio de la divisa estadounidense y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de este lunes 5 de octubre en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿A cuánto está el dólar hoy, 5 de octubre?

El precio del dólar hoy, lunes 5 de octubre, se mantiene como uno de los principales indicadores económicos que siguen los peruanos antes de realizar compras, ventas o transacciones en moneda extranjera.

La cotización oficial registra valores distintos según la fuente consultada, por lo que es importante revisar tanto la referencia de organismos oficiales como el precio ofrecido por bancos y casas de cambio. Además, identificar desde temprano cuál es el comportamiento de la divisa en el mercado cambiario peruano te permitirá anticiparte a su entorno fluctuante y cuidar mejor tu poder adquisitivo.

En ese sentido, si estás pensando en comprar o vender dólares este lunes, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú, precisamente a un día de la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

LUNES 5 DE OCTUBRE Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este domingo 04 de octubre? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,437 S/ 3,442

Las cifras dadas a conocer líneas más arriba en el portal oficial de la Sunat, refleja una leve variación en comparación al día viernes 2 de octubre donde el precio de la compra era de S/ 3,447 y la venta a S/ 3,454.

Ten en cuenta que durante los fines de semana, la institución no actualiza su valor, ni feriados. Además, recuerda que la cotización puede registrar variaciones durante el desarrollo de la jornada debido al comportamiento de la oferta y demanda de dólares en el mercado peruano.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo

En el mercado paralelo o casas de cambio en Perú, el valor del dólar Ocoña puede presentar una diferencia respecto a la cotización oficial. Para la jornada de este lunes 5 de octubre, el tipo de cambio se ubica de la siguiente manera:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,410 | Venta S/ 3,445, según el portal cuántoestáeldólar.pe.

Cotización del dólar paralelo u Ocoña este 5 de octubre.

¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?

El tipo de cambio responde a diversos factores nacionales e internacionales. Entre ellos se encuentran la oferta y demanda de dólares, las decisiones de política monetaria, incertidumbre política, el precio de las materias primas y las tasas impuestas por la Reserva Federal de EE.UU. (FED).

En Perú, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza un seguimiento permanente del mercado cambiario y publica las principales series relacionadas con el tipo de cambio interbancario y bancario en su página oficial.

Además, si tienes pensado hacer operaciones con dólares hoy en Perú también puedes consultar cuál es su comportamiento en entidades como el Banco de la Nación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Así que si necesitas realizar una operación de compra o venta de dólares este lunes 5 de octubre, se aconseja verificar primero cuál es el precio y la cotización vigente del tipo de cambio para cuidar mejor tu poder adquisitivo.